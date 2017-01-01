11 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ISPARTA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Isparta'da 'evlenme vaadiyle dolandırıcılık' iddiası

11 Nisan 2017 Salı, 17:22
Isparta'da 'evlenme vaadiyle dolandırıcılık' iddiası

Ferhat Kaya
ISPARTA (İHA) - Isparta'da 'evlenme vaadiyle dolandırıcılık' iddiasına ilişkin 3 kişi gözaltına alındı. Mağdurun verdiği bilezikler ise sözde nişanlısının mahrem yerinden çıktı.
Denizli'den kiraladıkları otomobille Isparta'nın Eğirdir ilçesine gelen kadın E.K., iki akrabası M.Ü ve P.Ç ile evlenme vaadiyle kandırdığı M.U ile buluştu. M.U'dan nişan için 3 bilezik isteyen E.K., bilezikleri aldıktan sonra akrabaları ile geldikleri araca binerek kaçtı. M.U'nun ihbarı üzerine ekipler, plakası belirlenen otomobili, Isparta Konya karayolu Gelendost ilçe mevkiinde durdurdu ve şüphelileri gözaltına aldı.
Şüphelilerin üzerinde bilezikleri bulamayan ekipler, zanlıları kontrol için hastaneye götürdü. Çekilen röntgen filminde 3 bileziğin E.K'nın makat bölgesinde olduğu belirlendi. Bilezikler sağlık ekiplerince çıkarılırken, şüpheliler hastanedeki işlemlerinin ardından emniyete götürüldü.

11.04.2017 17:30:22 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Isparta'da 712 proje için 477 milyonluk ödenek
YEREL

ISPARTA'DA 712 PROJE İÇİN 477 MİLYONLUK ÖDENEK
Isparta'da dolandırıcılık iddiası
YEREL

ISPARTA'DA DOLANDIRICILIK İDDİASI

EN ÇOK OKUNANLAR
Sadece göbeğinizden kilo alıyorsanız bu yiyeceğe dikkat!
SAĞLIK

GÖBEKTEN KİLO ALANLARIN BİLMESİ GEREKEN 9 YİYECEK!

 1
  • 2 Bu kıyafet bir devrimi gerçekleştirdi!
  • 3 Dünya onu konuşuyor! Parasızlıktan okulu bırakmıştı...
  • 4 700 bin liralık doğum hediyesi