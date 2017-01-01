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Isparta'da 'evlenme vaadiyle dolandırıcılık' iddiası



Ferhat Kaya

ISPARTA (İHA) - Isparta'da 'evlenme vaadiyle dolandırıcılık' iddiasına ilişkin 3 kişi gözaltına alındı. Mağdurun verdiği bilezikler ise sözde nişanlısının mahrem yerinden çıktı.

Denizli'den kiraladıkları otomobille Isparta'nın Eğirdir ilçesine gelen kadın E.K., iki akrabası M.Ü ve P.Ç ile evlenme vaadiyle kandırdığı M.U ile buluştu. M.U'dan nişan için 3 bilezik isteyen E.K., bilezikleri aldıktan sonra akrabaları ile geldikleri araca binerek kaçtı. M.U'nun ihbarı üzerine ekipler, plakası belirlenen otomobili, Isparta Konya karayolu Gelendost ilçe mevkiinde durdurdu ve şüphelileri gözaltına aldı.

Şüphelilerin üzerinde bilezikleri bulamayan ekipler, zanlıları kontrol için hastaneye götürdü. Çekilen röntgen filminde 3 bileziğin E.K'nın makat bölgesinde olduğu belirlendi. Bilezikler sağlık ekiplerince çıkarılırken, şüpheliler hastanedeki işlemlerinin ardından emniyete götürüldü.



11.04.2017 17:30:22 TSI

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