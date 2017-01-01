11 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / KARAMAN HABERLERİ
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Vali Tapsız, tadilat çalışmaları süren Demirciler Camisini inceledi

11 Nisan 2017 Salı, 17:31
Vali Tapsız, tadilat çalışmaları süren Demirciler Camisini inceledi
Vali Tapsız, tadilat çalışmaları süren Demirciler Camisini inceledi

(Fotoğraflı)

KARAMAN (İHA) - Karaman Vali Süleyman Tapsız, Karaman'ın tarihi camilerinden birisi olan ve tadilat çalışmaları devam eden Demirciler Camisinde incelemelerde bulundu.
Semerciler Çarşısı civarında bulunan ve tadilat nedeniyle ibadete kapalı olan cami içerisini gezerek çalışmaları yerinde inceleyen Tapsız, çalışmaların son durumu hakkında yetkililerden bilgiler aldı. Tarihi ve kültürel değerlerimize sahip çıkılması konusundaki hassasiyetini ifade eden Tapsız, çalışmaların bir an önce bitirilerek ibadete açılması konusunda Vakıflar Konya Bölge Müdürlüğü arayarak talimat verdi. Kaynaklarda 1600'lü yıllarda yapıldığı anlaşılan ve Osmanlı kültüründen izler taşıyan Demirciler Camisinin bu yıl içerisinde tamir ve tadilatının tamamlanarak, Ramazan ayında ibadete açılması planlanıyor.
(MD-AH-Y)

11.04.2017 17:38:29 TSI
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