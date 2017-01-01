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'Askıda Ekmek Var'

11 Nisan 2017 Salı, 17:33
'Askıda Ekmek Var'
'Askıda Ekmek Var'
- Gemerek Kaymakamlığı ve Atatürk Çok Programlı Lisesi tarafından 'Askıda Ekmek Var' projesi hayata geçirildi

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Erhan Aksoy
SİVAS (İHA) - Sivas'ın Gemerek ilçesinde kaymakamlık ve Atatürk Çok Programlı Lisesi tarafından 'Askıda Ekmek Var' projesi hayata geçirildi.
Gemerek Kaymakamlığı'nın ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün desteğiyle yürütülen 'Askıda Ekmek Var' projesi büyük ilgi görüyor. 'Kimse aç kalmasın ihtiyacı olan askıdan alsın' sloganıyla devam eden projeye fırıncılar da destek oluyor. Gemerek Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Gültekin Tunar,"Askıda ekmek kampanyası bir yardımlaşma çağrısıdır. Osmanlı imparatorluğundan bize miras kalan bir geleneğimizdir. İnsanlar hem Allah rızasını kazanmak hem de yoksulların onurunu kırmadan yapmış oldukları bir yardımlaşma örneğidir. Hadis-i Şerif'te anlatıldığı gibi komşusu açken tok yatan bizden değildir. İlçemizde bu projeyi başlattık. Esnafımıza ve vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Cenab-ı Allah yardımlarını kabul eder inşallah" dedi.
Fırın İşletmecisi Tekin Çetinel ise,"Gemerek Çok Programlı Lisesi'nin hazırlamış olduğu Askıda Ekmek Projesi'ne biz fırıncılar olarak destek oluyoruz. Okulumuzun bize talepleri doğrultusunda hayır sahiplerinin günlük gücüne göre verecekleri ekmekleri kaymakamlık aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız. Bizde elimizden geldiğince bu projeye destek olup, projenin amacına ulaşmasına destek olacağız. Projenin amacı veren el ile alan elin birbirini görmemesi" diye konuştu.
(UY-

11.04.2017 17:41:18 TSI
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