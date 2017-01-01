11 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / SAMSUN HABERLERİ
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Başbakan'ın mektubu İlkadımlı 56 bin genç seçmene ulaştı

11 Nisan 2017 Salı, 17:38
Başbakan'ın mektubu İlkadımlı 56 bin genç seçmene ulaştı
Başbakan'ın mektubu İlkadımlı 56 bin genç seçmene ulaştı

(Fotoğraflı)

SAMSUN (İHA) - Başbakan Binali Yıldırım'ın 16 Nisan halk oylamasını anlatan ve AK Parti hükümetinin gençlere verdiği önemi vurgulayan mektubu, İlkadım'da ikamet eden ve bu referandumda sandığa gidecek 56 bin genç seçmene ulaştı.
İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, AK Parti İlkadım Gençlik Kolları Üyeleri ile bir araya geldi. Yaptıkları çalışmalar için gençleri tebrik eden ve onlarla sohbet eden Başkan Erdoğan Tok, "Bu mektup AK Parti teşkilatımızın gençliğe verdiği önemi anlatıyor. Bundan dolayıdır ki gençlerimiz mektubu çok iyi okuyup analiz etmelidir. 16 Nisan'da evet ile gençler erken yaşlarda siyasi tecrübe sahibi olacak. Siyasete hareket gelecek. Gençlerimizin bakış açısı daha fazla siyasete yansıyacak. Bunlarda daha dinamik ve toplumun her kesimine hitap eden başarılı bir yönetim şekli anlamına geliyor. Bu önemli süreçte zamanınızı ülkenin geleceğine ayırdığınız için teşekkür ederim" dedi.

"Bizden bayrağı devralarak büyük Türkiye'yi gençler yönetecek"
Tok şunları söyledi: "Ben de AK Parti'li bir belediye başkanı olarak ve şahsım adına yaptığım bütün çalışma ve projelerin odağına genç evlatlarımızı koyuyorum. Çünkü biliyorum ki bizden bayrağı devralarak büyük Türkiye'yi onlar yönetecekler. Yeni anayasa ile birçok genç kardeşimize seçilme hakkı tanıyacağız. İlkadım'da aktif siyasete aday olabilecek 56 bin gencimiz bulunuyor. Bunun önemli bir katılım ve faydalı bir yaklaşım olduğunu biliyoruz. Bu nedenle bu hakkı elde etmek için gençlerimizden referandumda evet bekliyoruz."
(SAM-SLH-Y)

11.04.2017 17:46:36 TSI
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