YEREL HABERLER / ADIYAMAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Depremzedelere konteyner dağıtılması için çalışmalar başladı

Depremzedelere konteyner dağıtılması için çalışmalar başladı



(Fotoğraflı)



Fahrettin Çelik

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Samsat ilçesinde depremzedelere konteyner dağıtılması için çalışmaların başlatıldığı bildirildi.

Geçtiğimiz ay 5.5 şiddetinde bir depremin yaşandığı Samsat ilçesinde dağıtılan çadırların yerine konteyner dağıtılması amacıyla yer hazırlama ve bağlantıların yaptırılması için başlatılan ihale sonuçlandırılarak çalışmalara başlandı. Samsat ilçe merkezinde altı ayrı noktada kurulacak olan yaklaşık 800 adet konteyner yerlerinin hazırlanması, içme suyu, kanalizasyon, elektrik şebekesi ve sıhhi tesisat bağlantılarının yapılması çalışmalarının 20 gün içerisinde tamamlanması planlanıyor. Adıyaman Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürü Osman Ertuğrul Altuğ ile birlikte çalışmaları yerinde inceleyen ve yetkililerden bilgi alan Samsat Kaymakamı Yusuf Yıldırım, bir hafta içerisinde konteynerlerin ilçeye getirileceğini ve 20 gün içerisinde ihtiyaç sahibi vatandaşların konteynerlere yerleştirileceğini kaydetti. Kaymakam Yıldırım, "Bilindiği üzere Samsat ilçemizde deprem nedeni ile bütün vatandaşlarımıza acilliyetten dolayı çadır dağıtılmıştı. Ancak, özellikle lavabo ve banyo ihtiyacının karşılanması ve iklim şartları bakımından daha uygun olan konteynerlere yerleştirme için zaman geçirmeden çalışma başlattık. Sayın valimizin de yoğun çaba ve destekleri ile konteyner temini ve bağlantılarının yapılması için çalışmalarımızı tamamladık. Şimdi bir yandan zemin hazırlama çalışmamız devam ederken bir yandan da konteynerlerin ilçemize taşınmasına başlanacak. Planlamamıza göre bir hafta içerisinde ilk ailelerimizi yerleştirecek ve 20 gün içerisinde bütün ilçe merkezini konteynerlere yerleştirmiş olacağız. Bunun akabinde ise vatandaşlarımıza konut yaptırılması için çalışmalar başlanacak. Biraz sabırla bütün sorunlarımızı çok kısa bir zamanda aşmış olacağız inşallah. Devletimiz güçlüdür, devlet yetkililerimizin vatandaşının mağduriyetine tahammülü yoktur. Bütün vatandaşlarımız rahat olsunlar" şeklinde konuştu.

(FÇ-SD-Y)



11.04.2017 17:48:49 TSI

NNNN

