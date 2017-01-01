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AK Parti Genel Sekreteri Gül esnafı gezdi



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Lider Olgun

GAZİANTEP (İHA) - AK Parti Genel Sekreteri Abdulhamit Gül Samlı Hacı Ökkeş caddesi esnafını ziyaret etti.

Referanduma destek ziyaretlerine devam eden AK Parti Genel Sekreteri Abdulhamit Gül, Samlı Hacı Ökkeş caddesi esnafını gezerek referandumda evet oyu kullanmalarını istedi. Esnafın da yoğun tepkisini gören Milletvekili Gül, esnafın sıkıntılarını dinledi. Gül yeni esnafa yeni Anayasa ve Cumhurbaşkanlığı sistemini anlattı. Milletvekili Gül parkta oturan vatandaşlarla sohbet ederek dertlerini dinledi. Esnaf gezisinde Gül'e AK Parti Gaziantep İl Başkanı Mehmet Eyup Özkeçeci, AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Avukat Hakan Kurt ve Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu eşlik etti.

(LO-SD-Y)



11.04.2017 17:49:44 TSI

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