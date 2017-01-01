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Trabzon'un plan anayasası onaylandı

11 Nisan 2017 Salı, 17:44
Trabzon'un plan anayasası onaylandı
Trabzon'un plan anayasası onaylandı

(Fotoğraflı)

TRABZON (İHA) - Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi Nisan ayı ikinci toplantısı Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu başkanlığında yapıldı. Toplantıda, "Trabzon'un plan anayasası" olarak ifade edilen 'Trabzon ili sınırlarını kapsayan 1/50.000 Ölçekli İl Çevre Düzeni Planı' teklifi görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.
Başkan Gümrükçüoğlu, 1/50.000 Ölçekli İl Çevre Düzeni Planının hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederek Trabzon için tarihi bir adım atıldığını söyledi. Gümrükçüoğlu, "Trabzon'umuzun plan anayasasını hazırladık. Bu işi tatbik edecek olan ilçe belediye başkanlarımızdır. Biz üst kuruluş olarak bir yol gösteririz, bir aksaklık gördüğümüzde uyarırız ancak hazırladığımız bu planı uygulayacak olan ilçe belediyelerimizdir. Yoğun çalışmaların sonucu ortaya çıkan bu plan, Trabzon'umuza hayırlı olsun" diye konuştu.
Öte yandan Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanıp Belediye Meclisinde öneri kararı alınarak onaylanmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderilen 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Revizyonu ve Plan Hükümleri Bakanlıkça onaylanarak yürürlüğe girmişti. 1/50.000 Ölçekli İl Çevre Düzeni Planının da Belediye Meclisinde onaylanarak yürürlüğe girmesinin ardından çalışmaları tamamlanma aşamasına gelen 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planının da Mayıs ayında Belediye Meclisinde görüşülmesi planlanıyor.
(BK-Y)

11.04.2017 17:52:06 TSI
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