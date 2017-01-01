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Başkan Türel: "MHP, Başbuğ'un yolunda emin adımlarla yürüyor"

11 Nisan 2017 Salı, 17:45
Başkan Türel: "MHP, Başbuğ'un yolunda emin adımlarla yürüyor"
Başkan Türel: "MHP, Başbuğ'un yolunda emin adımlarla yürüyor"
- Başkan Türel Gazipaşa'da MHP İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti
- Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel:
- "Başbuğ Alparslan Türkeş, bu memleketin yetiştirdiği çok önemli değerlerden bir tanesi. Çok değerli bir devlet adamıydı, çok büyük bir siyasetçiydi"
- "MHP, Başbuğ'un yolunda emin adımlarla yürüyor"

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Gazipaşa'da MHP İlçe Başkanı Numan Terzi'yi ziyaret etti, ardından Gazipaşa Belediyesi Alparslan Türkeş Parkı'nın açılışını gerçekleştirdi. Burada konuşan Türel, "Milliyetçi Hareket Partisi'nin başbuğ Alparslan Türkeş'in yolunda çok emin adımlarla, bugünkü Genel Başkanıyla da birlikte devam ettiğini görüyoruz" dedi.
Gazipaşa MHP İlçe Başkanı Numan Terzi, tarafından karşılanan Başkan Türel, referandum çalışmalarında kolaylıklar diledi. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin referandum sürecinde ortaya koyduğu iradenin önemine işaret eden Türel, "Sayın Bahçeli bu devletin bekası için siyasetin değil vatanperverliğin önemli olduğunu, devletin gelişmesi, güçlenmesi, bekası söz konusu olduğunda siyasi görüşleri bir kenara bırakarak, bunun için hep birlikte olmamız gerektiğini çok net bir şekilde ortaya koymuştur. Hatta anayasa ile ilgili referandum sürecinde ilk adım ilk fikir kendisinin dile getirmesi ile olmuştur. Türkiye'de cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin tartışılması ilk Sayın Bahçeli'nin fikri neticesinde gelişmiş ve bu süreç birlikte yürütülmüştür. O yüzden ben Genel Başkan şahsında bütün teşkilattaki arkadaşlara bu yaklaşımlarından, iradelerinden, kararlarından dolayı memleketini seven vatansever olarak teşekkür ediyorum. İnşallah bu gayretlerimiz pazartesi günü en güzel bir şekilde sonuçlanır" dedi.

"Sayenizde hizmetle buluştuk"
Gazipaşa MHP İlçe Başkanı Numan Terzi de Başkan Türel sayesinde Gazipaşa'nın birçok hizmetle buluştuğunu ifade ederek, "Bu ilçeye kim hizmet ediyorsa hepsinden Allah razı olsun. Hepimiz bu ilçenin insanlarıyız, bu ülkenin insanlarıyız. Gazipaşa olarak biz nedense hep hizmette geri kalmıştık. Bu dönemde bir takım hizmetler gördük. İnşallah devamı da gelir. Bizleri ziyaret ettiğiniz için sizlere tekrar teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Türkeş, çok değerli bir devlet adamıydı"
Daha sonra Başkan Türel, MHP İlçe Başkanı Numan Terzi ile birlikte Gazipaşa Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Alparslan Türkeş Parkı'nın açılışına katıldı. Türel, törende yaptığı konuşmada "Başbuğ Alparslan Türkeş, bu memleketin yetiştirdiği çok önemli değerlerden bir tanesi. Çok değerli bir devlet adamıydı, çok büyük bir siyasetçiydi. Türkiye'de çok önemli konularda farkındalık yarattı. Mekanı cennet olsun. Son derece önemli bir insandı. Tabi onların böylesine projelerde isimlerinin yaşatılıyor olması unutmayacağımızı ve unutturmayacağımızı bize gösteriyor" dedi.

"MHP, Başbuğ'un yolunda emin adımlarla yürüyor"
Alparslan Türkeş'in geçmişte Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin gerçekleştirilmesi gerektiğini dile getirdiğini hatırlatan Türel şunları söyledi: "Bu da ne kadar büyük bir vizyon sahibi olduğunu ne kadar önemli bir devlet adamı olduğunu en güzel şekilde gösteriyor. Başbuğ Alparslan Türkeş'in bugün yaşıyor olsaydı, aynı Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ve Milliyetçi Hareket Partisi teşkilatı gibi bu gayretlerde büyük bir liderlik yapacağına hiç şüphe yoktu. Milliyetçi Hareket Partisi'nin başbuğ Alparslan Türkeş'in yolunda çok emin adımlarla, bugünkü Genel Başkanıyla da birlikte devam ettiğini görüyoruz."
(SM-Y)

11.04.2017 17:52:20 TSI
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