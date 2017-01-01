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Sungurlu MYO'da masa tenisi turnuvası

11 Nisan 2017 Salı, 17:52
Sungurlu MYO'da masa tenisi turnuvası
Sungurlu MYO'da masa tenisi turnuvası

(Fotoğraflı)

Serkan Şansever
ÇORUM (İHA) - Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksek okulunda akademik personel, idari personel ve öğrencilerin katılımlarıyla 2. masa tenisi turnuvası düzenlendi.
Son derece çekişmeli maçların oynandığı turnuvada personel grubunda Yrd. Doç. Dr. Kubilay Karacif birinci, Öğr. Gör. Hamit Aksoy ikinci, Öğr. Gör. Muhammet Çankaya üçüncü olurken, öğrencilerde Seyit Kılıçbirinci, Özgül Özkutlu ikinci, Yusuf Toprakçı ise üçüncü oldu.
Dereceye giren personel ve öğrencilere madalyaları düzenlenen törenle Sungurlu Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Kubilay Karacif tarafından takdim edildi.
(SŞ-BÖ)

11.04.2017 18:00:19 TSI
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