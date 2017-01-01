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AT Çevre Hizmet Ödülleri sahiplerini buldu



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ANTALYA (İHA) - Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi ile Mühendislik Fakültesi tarafından düzenlenen Çevre Hizmet Ödülleri-2016 sahiplerini buldu.

Ulusal Danışma Kurulu ve Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi ile Mühendislik Fakültesi Yönetim Kurullarının ortak toplantısında Akdeniz Üniversitesi Çevre Hizmet Ödülü verilmesine karar verilen kişi ve kuruluşlar ile ödül gerekçeleri belirlendi. Bu yıl 20'incisi verilecek Çevre Hizmet Ödülleri sahiplerinin yapılan değerlendirme sonucunda belirlendiğini söyleyen Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Can Ertekin, "Antalya Ölçeğinde; Kanal V Televizyonu'nda canlı yayınlanan 'Kentin Sorunları' programı ile Yrd. Doç. Dr. Cem Oğuz ve Av. Nizamettin Sağır'a, "Antalya Endemik ve Nadir Çiçekleri" projesi ile Antalya Orkidelerini ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Derneği'ne, 'Arıtma Çamuru Solar Kurutma Tesisi' projesi ile Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü'ne, Kamu Kurumu Türkiye Ölçeğinde; 'Çevreci Komşu Kart' projesi ile Antalya Muratpaşa Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'ne, Özel Sektör Türkiye Ölçeğinde ise, 'Türkiye Nüfusu Kadar Ağaç' projesi ile Torku'ya verildi" dedi.

Bilim Onur Ödülü'nün bilimsel çalışmaları ile İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Derin Orhon'a verildiğini kaydeden Prof. Ertekin, "Bilimsel çalışmaları ile İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Çiğdem Yangın Gömeç ve Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Edip Bayram'a Bilim Hizmet Ödülü, bilimsel çalışmaları ile İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Dr. Sevcan Aydın'a Bilim Teşvik Ödülü; Çevre konularında yaptıkları çalışmalar ile Türkiye Çevre Koruma Vakfı Özel Ödül'e layık görüldü."

'20.Çevre Hizmet Ödülleri' Ödül Töreni'nin 21 Nisan 2017 Cuma günü Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Konferans Salonu'nda saat 14.30'da düzenleneceğini söyleyen Prof. Dr. Ertekin; "Aynı zamanda Dünya Günü Etkinlikleri kapsamında 18 Nisan 2017 Salı günü saat 14.00'de Hukuk Fakültesi Konferans Salonu Fuaye alanında Fotoğraf Sergisi, 15.30'da Film Gösterisi ve Söyleşi, 19 Nisan 2017 Çarşamba günü saat 14.00'de ise 'Antalya'nın Çevre Bileşenleri: Hava, Su, Toprak konulu' panel gerçekleştirilecek" diye konuştu.

(SÇ-SÇ-Y)



11.04.2017 18:00:20 TSI

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