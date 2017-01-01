11 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / HAKKARİ HABERLERİ
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Vali Toprak'tan esnaf ziyareti

11 Nisan 2017 Salı, 17:53
Vali Toprak'tan esnaf ziyareti
Vali Toprak'tan esnaf ziyareti

(Fotoğraflı)

HAKKARİ (İHA) - Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak ve beraberindekiler, çarşı merkezindeki esnafları ziyaret ederek bir süre sohbet etti.
Vali Cüneyit Orhan Toprak, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz ve İl Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu, kent merkezinde vatandaşlarla sohbet ettiler. Yolda geçen vatandaşların sorun ve sıkıntılarını da dinleyen Vali Toprak, daha sonra iş yerlerini ve taksi duraklarını ziyaret etti.
Bazı vatandaşlar, Vali Toprak'a sorunlarının yazılı olduğu dilekçeleri verirken, bazıları ise İş-Kur bünyesinde yeni alımların yapılıp yapılmayacağını sordu.
Bir giyim mağazasında iş adamı Sabahattin Baş ile bir süre görüşen Vali Toprak ve beraberindekiler, yöresel kıyafetlerin nereden geldiğini sordular. Yöresel giyim mağazası sahibi ise, kıyafetleri Dubai ve Kore'den getirdiklerini söylediler.
Yaşlı bir vatandaş ise, giyim mağazasına gelerek önce Emniyet Müdürü Dilberoğlu, daha sonra da Vali Toprak'a sarıldı. Vali ve beraberindekilere sarılan yaşlı vatandaşın seyit olduğunu mağaza sahibinden öğrenen Vali Toprak, uzun süre yaşlı vatandaşla sohbet etti.
Çarşı merkezinde toplanan vatandaşlar ise, Vali Toprak ve beraberindekilerin etrafını sararak sorun ve sıkıntılarını anlatmanın mutluluğunu yaşadılar.
(FT-MSA-Y)

11.04.2017 18:00:50 TSI
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