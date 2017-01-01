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Cizre'de kedi kurtarma operasyonu



(Görüntülü)



Abidin Yel

ŞIRNAK (İHA) - Şırnak'ın Cizre ilçesinde ayağına sert bağlama teli batan kediyi kurtarmak için vatandaşlar seferber oldu.

Konak Mahallesi'nde Ahmet Negiz'e ait evde yaşanan olayda evin bahçesinden sık aralıklarla kedi sesi duyan ev halkı bahçeye çıktı. Negiz, bahçenin arka kısmında ayağına tel parçası batan kediyi görünce kurtarmak için harekete geçti. Evdekilerin yardımı ile kediyi kurtarmaya çalışan Negiz, kedinin elini ısırması sonucu yaralandı. Buna rağmen kediyi kurtarmaktan vazgeçmeyen Negiz, evdeki diğer bireylerin yardımıyla uzun uğraşlar sonucu kedinin ayağına batan sert teli pense kullanarak çıkarmayı başardı.

(AY-MP-Y)



11.04.2017 18:04:00 TSI

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