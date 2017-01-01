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ESOB yönetiminden Emniyet Müdürü Şen'e ziyaret



(Fotoğraflı)



Hayati Kanat

AFYONKARAHİSAR (İHA) - Afyonkarahisar Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) yöneticileri "Polis Haftası" etkinlikleri kapsamında İl Emniyet Müdürü Fahrettin Şen'i ziyaret etti.

Şen'i makamında ziyaret eden ESOB Başkanı Abdülkadir Konak, Başkan Vekili Atilla Kocabaş ile Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Tan ziyarette polislerin haftasını kutladı. Gerçekleşen ziyarette Şen, ESOB heyetinin ziyaretinden son derece memnun olduğunu belirterek "Esnaf çocuğu olarak her zaman esnafımızın yanında yer aldık, bundan sonra da aynı düşüncelerle esnafımızın yanında olacağız" dedi.

Başkan Konak da ziyaretler ilgili olarak "Emniyet Müdürümüz Fahrettin Şen'i esnaf dostu olarak tanıdık. Bizlere gösterdiği yakınlık nedeniyle teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Gerçekleşen ziyarete çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

(HK-GC-



11.04.2017 18:05:02 TSI

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