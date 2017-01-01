11 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / AFYONKARAHİSAR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ESOB yönetiminden Emniyet Müdürü Şen'e ziyaret

11 Nisan 2017 Salı, 17:57
ESOB yönetiminden Emniyet Müdürü Şen'e ziyaret
ESOB yönetiminden Emniyet Müdürü Şen'e ziyaret

(Fotoğraflı)

Hayati Kanat
AFYONKARAHİSAR (İHA) - Afyonkarahisar Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) yöneticileri "Polis Haftası" etkinlikleri kapsamında İl Emniyet Müdürü Fahrettin Şen'i ziyaret etti.
Şen'i makamında ziyaret eden ESOB Başkanı Abdülkadir Konak, Başkan Vekili Atilla Kocabaş ile Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Tan ziyarette polislerin haftasını kutladı. Gerçekleşen ziyarette Şen, ESOB heyetinin ziyaretinden son derece memnun olduğunu belirterek "Esnaf çocuğu olarak her zaman esnafımızın yanında yer aldık, bundan sonra da aynı düşüncelerle esnafımızın yanında olacağız" dedi.
Başkan Konak da ziyaretler ilgili olarak "Emniyet Müdürümüz Fahrettin Şen'i esnaf dostu olarak tanıdık. Bizlere gösterdiği yakınlık nedeniyle teşekkür ediyoruz" diye konuştu.
Gerçekleşen ziyarete çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.
(HK-GC-

11.04.2017 18:05:02 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu:
YEREL

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANI EROĞLU:
&quot;Bu sistemden kurtulmak şarttır, elzemdir, mecburiyettir&quot;
YEREL

"BU SİSTEMDEN KURTULMAK ŞARTTIR, ELZEMDİR, MECBURİYETTİR"
Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu:
YEREL

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANI EROĞLU:
Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu:
YEREL

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANI EROĞLU:
CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Köse:
YEREL

CHP KADIN KOLLARI GENEL BAŞKANI KÖSE:
Afyonkarahisar'da Türk Polis Teşkilatının 172. Kuruluş Yıldönümü etkinlikleri
YEREL

AFYONKARAHİSAR'DA TÜRK POLİS TEŞKİLATININ 172. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ ETKİNLİKLERİ
Başkan Konak: &quot;Polisimiz canla başla çalışıyor&quot;
YEREL

BAŞKAN KONAK: "POLİSİMİZ CANLA BAŞLA ÇALIŞIYOR"
Başkan Acar: &quot;Polis bizim her şeyimiz&quot;
YEREL

BAŞKAN ACAR: "POLİS BİZİM HER ŞEYİMİZ"
Afyonkarahisar, Türkiye de ayçiçeği tohum üretiminde 2. Sırada
YEREL

AFYONKARAHİSAR, TÜRKİYE DE AYÇİÇEĞİ TOHUM ÜRETİMİNDE 2. SIRADA
Afyonkarahisar Ticaret Borsası
YEREL

AFYONKARAHİSAR TİCARET BORSASI
Başkan Sel, Polis Teşkilatı'nın 172. kuruluş yıldönümünü kutladı
YEREL

BAŞKAN SEL, POLİS TEŞKİLATI'NIN 172. KURULUŞ YILDÖNÜMÜNÜ KUTLADI
Afyonkarahisar ESOB heyeti Şahlıurfa'ya çıkarma yaptı
YEREL

AFYONKARAHİSAR ESOB HEYETİ ŞAHLIURFA'YA ÇIKARMA YAPTI
Emirdağ Ağzı isimli kitabın 2. baskısı yayınlandı
YEREL

EMİRDAĞ AĞZI İSİMLİ KİTABIN 2. BASKISI YAYINLANDI
EN ÇOK OKUNANLAR
Sadece göbeğinizden kilo alıyorsanız bu yiyeceğe dikkat!
SAĞLIK

GÖBEKTEN KİLO ALANLARIN BİLMESİ GEREKEN 9 YİYECEK!

 1
  • 2 Bu kıyafet bir devrimi gerçekleştirdi!
  • 3 Dünya onu konuşuyor! Parasızlıktan okulu bırakmıştı...
  • 4 700 bin liralık doğum hediyesi