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Vali Yavuz'dan öğrencilere mektup

11 Nisan 2017 Salı, 17:58
Vali Yavuz'dan öğrencilere mektup
Vali Yavuz'dan öğrencilere mektup

(Fotoğraflı)

Nejdet Armağan
MUŞ (İHA) - Muş Valisi Seddar Yavuz, Muş İMKB Anadolu Lisesi öğrencilerine mektup dağıttı.
Kendi şahsına ait olan görüş ve düşüncelerini içeren, gençlerin başta kendilerine sonra ailelerine, topluma, vatanına, milletine faydalı bireyler olarak yetişmeleri ve meslek seçimleri ile hayatta nasıl yol izleyebilecekleri konularında tavsiyelerini içeren mektupların ilk dağıtımını yapan Vali Seddar Yavuz'a, İl Milli Eğitim Müdürü Metin İlci, Muş İMKB Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Emin Peker eşlik etti. 100 bin adet basılan mektupların ilk dağıtımını tek tek sınıfları dolaşarak gerçekleştiren Vali Yavuz, "Bu mektupta genel olarak 28 yıllık meslek hayatımı, yaşadıklarımı, tecrübelerimin yanı sıra nasıl bir toplum, nasıl bir gençlik istiyoruz ve dünyada, ülkemizde nelerin olup bittiği ile alakalı tavsiyelerim var. Bu tavsiyelerimin hayatınıza katkıda bulunur diye ümit ediyorum. Okumanızın yanında üzerinde düşünmenizi de özellikle tavsiye ederim. Sizleri çok sevdiğimizi ve ülkemizin geleceğinde sizlerin çok önemli bir rolü olduğunu asla unutmayın. Sizlere derslerinizde ve hayatınızda sağlık, huzur ve başarılar diliyorum" dedi.
Daha sonra sınıfları tek tek gezen Vali Yavuz, gençlere hitaben yazdığı mektupları öğrencilere dağıttı.
(NA-MSA-Y)

11.04.2017 18:06:23 TSI
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