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Okul birincileri bisikletle ödüllendirildi



(Fotoğraflı)



Ramazan Sarıkayalı

ANTALYA (İHA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen "Eğitime destek, başarılı öğrenciye iyi gelecek" projesi kapsamında, Kumluca'da ortaokul ve lise kademesindeki okul birincisi öğrenciler bisikletle ödüllendirildi.

Kumluca İmam Hatip Ortaokulunda gerçekleştirilen bisiklet dağıtım törenine Kaymakam Polat Kara, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Girgin, AK Parti İlçe Başkanı Arif Yavuzer, Antalya Büyükşehir Belediyesi Kumluca Koordinatörü Yusuf Evran, okul müdürleri, öğretmenler ve okul birincisi öğrenciler ile aileleri katıldılar.

Törende konuşan Kumluca Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Girgin, ilçe genelindeki okul birincisi öğrencilerin daha önce Büyükşehir Belediyesi tarafından aileleriyle birlikte tatile gönderildiğini, şu anda da okul birincilerine bisiklet hediye edildiğini söyledi.

Başarılı olmanın hayatın her aşamasında kazandırdığını ifade eden Girgin, "Biz bu öğrencilerimizle gurur duyuyoruz. Bu öğrencilerimiz bizlerin, ülkemizin geleceği. Bu öğrencilerimizin bu gibi ödüllerle teşvik edilmesi başarıyı daha da yükseltecek ve motivasyon sağlayacaktır. Emeği geçen öğretmenlerimiz başta olmak üzere, ailelerine, öğrencilerimizi ödüllendiren Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Büyükşehir Belediyesi tarafından gönderilen bisikletler öğrencilere, velilerin ve törene katılan davetlilerin huzurunda teslim edildi.

(RS-SÇ-Y)



11.04.2017 18:08:10 TSI

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