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Kaymakam Madenoğlu, Kaşi Seramik'in Çini sergisini gezdi



(Fotoğraflı)



Vedat Kılıç

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Kaymakamı Nazım Madenoğlu Kaşi Seramik ve Çini Atölyesi tarafından açılan sergiyi gezdi. Madenoğlu, çalışmalarından dolayı Kaşi Seramik ve Çini Atölyesi'ne teşekkür etti.

Kdz. Ereğli Kaymakamı Nazım Madenoğlu, Kdz. Ereğli Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat okulu Müdürü Zuhal Efe ile birlikte Kaşi Seramik ve Çini Atölyesi tarafından Atatürk Kültür Merkezi Osman Zeki Oral Salonunda açılan Çini Sanatı sergisini gezdi. Kaşi Seramik Atölyesi Sahibi Semih Çolak ile Eğitmen ve Çini Sanatçısı Sümeyra Bilgin Gündoğdu Kaymakam Madenoğlu ve beraberindekilere yapılan eserler hakkında bilgi verdi. Ziyarette, Değişim Radyo Yönetim Kurulu Başkanı ve Değişim Medya Grubu Ceo'su Özkan Doğan da hazır bulundu.

Çini Sanatçısı Sümeyra Bilgin Gündoğdu, Kaymakam Madenoğlu'na, ,ilçedeki tek çini atölyesi olarak hizmet verdiklerini belirterek değişik türlerde çini üretiminin yanı sıra, çini sanatına meraklı kursiyerlere de eğitim verdiklerini anlattı. Gündoğdu ayrıca ziyaret anısına Kaymakam Madenoğlu'na özel olarak hazırlanan çini işlemeli seramik tabak hediye etti.

Başka bir programı nedeniyle açılışa katılamadığı için üzgün olduğunu belirten Kaymakam Madenoğlu, kendilerine her türlü konuda destek olmaya hazır olduklarını söyledi. Madenoğlu, "Gerçekten kısa zamanda ve aldığım bilgilere göre büyük uğraşlarla ortaya konan eserlerin sergilendiği güzel bir mekân oluşmuş burada. Yapan arkadaşlara, hocamıza, öğrencilerimize ve onlara bu yolu açan Pestilci ailesine tebrik ve teşekkürlerimi iletiyorum. İlçemizin gerçekten gün ışığına çıkarılması gereken, işlenmesi gereken, üzerinde çalışılması gereken çok değeri var. Bu eserleri çeşitli yollarla, örneğin çini üzerine işlemek suretiyle insanlarımıza daha geniş anlamda tanıtmak mümkün. Burada o adımlardan bir tanesinin atıldığını hissediyorum. Bundan sonra dilerim istediğiniz gibi olur her şey. Bizim de desteğimiz olursa, hem merkezi yönetim, hem yerel yönetim olarak kendimizi mutlu addederiz" dedi.

Kaşi Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Semih Çolak'ta Kaymakam Madenoğlu ve HEM Müdürü Efe'nin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade etti. Çolak, "Pestilci Grup olarak geleneksel Çini Sanatı'nın yaşatılmasına büyük önem veriyoruz. Şu anda 4. Sergimizi Ereğli ile buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sergimiz 13 Nisan Perşembe akşamına kadar açık kalacak. Sergimizi ziyaret ederek bizi onurlandıran, manevi destek veren Sayın Kaymakamımız Nazım Madenoğlu'na teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Madenoğlu ve beraberindekiler sergideki Çini eserlerini tek tek gezip inceledi.

(VK-İÇ)



11.04.2017 18:15:40 TSI

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