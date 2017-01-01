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Mersin'de reklam panolarına yapıştırılan izinsiz ilanlara suç duyurusu



(Fotoğraflı)



MERSİN (İHA) - Mersin'de seçim kurulundan izin alınmadan açık hava ilan panolarında yer alan siyasi ilanlar hakkında suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.

Akdeniz Belediye Başkanı Hamdi Bilge Aktaş, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 16 Nisan 2017 tarihinde anayasa değişikliğine ilişkin referandum yapılacağı hatırlatıldı.

Söz konusu referandum ve buna ilişkin siyasi parti çalışmalarının, seçimlere ilişkin yürürlükteki kanun ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılmasının zorunlu olduğunu kaydeden Aktaş, "Bu bağlamda, Akdeniz İlçe Seçim Kurulunun, 13 Mart 2017 tarihli yazısında, ilçemiz sınırlarında yer alan açık hava ilan ve reklam panolarından Adalet ve Kalkınma Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve Halkların Demokratik Partisinin yararlanmak istedikleri, diğer siyasi partilerin ise süresi içerisinde talepte bulunmadıkları belirtilmektedir. Açıklanan nedenle, ilçemiz sınırları içerisinde muhtelif açık hava ilan panolarında yer alan ve süresi içerisinde İlçe Seçim Kuruluna talepte bulunmayan siyasi partilerin referanduma ilişkin ilanları, ilgili kanun hükümleri çerçevesinde ve Akdeniz İlçe Seçim Kurulu ile yapılan yazışma ve görüşmeler neticesinde kaldırılmış, ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulmuş ve diğer yasal işlemler başlatılmıştır" dedi.

(HSK-Y)



11.04.2017 18:16:56 TSI

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