11 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / BOLU HABERLERİ
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Bolu'da referandumda 907 güvenlik görevlisi görev alacak

11 Nisan 2017 Salı, 18:10
Bolu'da referandumda 907 güvenlik görevlisi görev alacak
Bolu'da referandumda 907 güvenlik görevlisi görev alacak
- Sandığa gidemeyecekler için 18 araç tahsis edilecek

(Fotoğraflı)

Faruk Çidem
BOLU (İHA) - Bolu Valisi Aydın Baruş başkanlığında 16 Nisan günü yapılacak halk oylamasına ilişkin güvenlik tedbirleri toplantısı gerçekleştirildi. Baruş,
Bolu Valiliği toplantı salonunda Vali Aydın Varuş, OHAL Vali Yardımcısı Ahmet Atılkan, İl Jandarma Alay Komutanı İsmail Güzel ve Emniyet Müdürü İbrahim Özel'in katılımıyla, 16 Nisan 2017 Pazar günü yapılacak halk oylamasına ilişkin güvenlik tedbirleri toplantısı yapıldı.
Sandık ve seçmen sayıları ile ilgili bilgiler veren Vali Aydın Baruş, "595 sandık alanı ve 932 sandıkta toplam 221 bin 297 seçmen oy kullanacaktır. Halk oylaması oy verme günü öncesi, halk oylaması günü ve sonrasında, seçim mevzuatı, ilgili genelge ve emirler ile Yüksek Seçim Kurulu'nun kararları doğrultusunda, halk oylamasının güvenli ortam içerisinde gerçekleştirilmesi, halk iradesinin sandığa eksiksiz ve doğru bir şekilde yansımasını sağlanması amacıyla, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde Seçim Harekat Merkezleri ile Bolu Valiliği bünyesinde İl Seçim Koordinasyon Merkezleri ve 8 İlçe Kaymakamlığı'nda İlçe Seçim Koordinasyon Merkezleri oluşturulmuştur. Ayrıca halk oylaması günü meydana gelebilecek olumsuz gelişmelere müdahale etmek üzere; İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 5 Grup Hazır Kuvvet bünyesinde 226 Polis, İl Jandarma Komutanlığına bağlı 3 Grup Hazır Kıta Timi bünyesinde 53 Jandarma görev yapacaktır" dedi.
Belediyeler ve köy muhtarlıkları tarafından vatandaşların sandık alanlarına ulaşımlarını kolaylaştıracak her türlü imkan ve vasıtanın temin edileceğini belirten Baruş, "Evde sağlık hizmeti alan ya da engelli olup sandığa gidemeyecek durumda olan vatandaşlarımızın sandıklara ulaşımlarının sağlanması ve oy kullanımı bitiminde tekrar evlerine götürülmesi için ilimiz genelinde 18 araç ve 49 sağlık personeli görevlendirilmiştir. Bu hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşlarımızın veya yakınlarının 112 Acil ve 444 38 33 nolu telefonları halk oylaması gününden önce veya oy verme günü arayarak talepte bulunmaları yeterlidir" şeklinde konuştu.
(FC-İÇ)

11.04.2017 18:18:33 TSI
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