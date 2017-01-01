11 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / GAZİANTEP HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Fatma Şahin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı üzerine yaşlı kadına sahip çıktı

11 Nisan 2017 Salı, 18:11
Fatma Şahin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı üzerine yaşlı kadına sahip çıktı
Fatma Şahin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı üzerine yaşlı kadına sahip çıktı

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'te elektrik ve suyu bulunmayan bir odada komşularının desteği ile yaşam mücadelesi veren Ümmühani Dağcıoğlu'na, Cumhurbaşkanı Recep tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin sahip çıktı.
Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Narlıtepe Mahallesinde dükkandan bozma elektrik ve suyu bulunmayan ve sıvasız bir odada komşularının desteğiyle hayatını sürdüren 87 yaşındaki Ümmühani Dağcıoğlu'na Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin sahip çıktı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı personelince Narlıtepe Mahallesindeki evinden alınan yaşlı kadın, Gaziantep Huzurevi, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü. Fatma Şahin, huzurevinde tek kişilik bir odaya yerleştirilen Ümmühani nineyi ziyaret ederek, sohbet etti. Yaşlı kadına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamını getiren Fatma Şahin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak, kadının son durumu hakkında bilgi verdi.
Şahin, daha sonra telefonu uzattığı Ümmühani nine, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda konuştu. Yaşlı kadın telefonda "Oğlum ben huzurevinde duramam. Bana harabe verin, bir oda verin. Bana yapacağımız en büyük iyilik budur. Siz olmazsanız ben ölmüşüm. Ben sizin bastığınız toprağa kurban olurum oğlum" dedi.
Bunun üzerine Erdoğan, Fatma Şahin'e Ümmühani Nineyle ilgilenmesini isteyerek, "Ümmühani teyzemiz nasıl rahat edecekse onun gereğini yapın" diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı üzerine ise Şahin, Ümmühani nineyle ilgileneceğini, çevresinden uzak olmayan bir yerde kendisine bir ev temin edileceğini aktardı. Şahin, Ümmühani ninenin huzurevinde birkaç gün misafir edileceğini ve burada en iyi şekilde bakılacağını belirterek, en kısa zamanda kendisini evine kavuşturacaklarını ifade etti. Şahin, "Sabah Cumhurbaşkanımız aradı, ben de programımı yeniden düzenleyerek hemen Ümmühani teyzemizi görmeye geldik. Ümmühani teyzemiz huzurevimizde. Her konuda destek verilecek. O hemen evine dönmek istiyor. Belediye olarak kendisinin daha sağlıklı şartlarda yaşamasıyla ilgili neler yapılması lazım. Bununla ilgili teknik ekibimiz eve gitti. Teyzemizi de burada ağırlayacağız. Sosyal devlet olmak tam da bu. Bizim medeniyetimiz, inancımız yaşlılarımıza hizmet etmeyi, hürmet etmeyi emrediyor. Sosyal devlet ve sosyal belediyecilik anlayışıyla biz herkesi kucaklayarak devletin şefkat yüzünü göstererek 15 yıldır bu yolculuktayız. Hamt olsun şartlarımız, imkanlarımız her yönden birinci sınıf. Ümmühani teyzemizin evine dönme arzusu var. Evindeki ortamını iyileştirecek şekilde gerekli düzenlemeleri yapacağız. Onların hayır duasıyla bugünlere geldik. Cumhurbaşkanımızın da bu konudaki hassasiyeti çok yüksek. Bakanlığım döneminde de 'Dokunamadığınız kimse kalmasın' talimatı vardı bize. Bugün de o hassasiyetle bizi aradı. Bakanlığımız gerekli her türlü desteği veriyor, biz de teyzemizle ilgilenip onun istediği şekilde, onu mutlu edecek şekilde gerekeni yapacağız" dedi.
(AK-SD-Y)

11.04.2017 18:19:42 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Araban'da kaza: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL

ARABAN'DA KAZA: 1 ÖLÜ, 2 YARALI
Gaziantep'te trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL

GAZİANTEP'TE TRAFİK KAZASI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI
Gaziantep'te polis şüpheli kovalamacası
YEREL

GAZİANTEP'TE POLİS ŞÜPHELİ KOVALAMACASI

Koçer fabrika işçileriyle buluştu
YEREL

KOÇER FABRİKA İŞÇİLERİYLE BULUŞTU
AK Parti Genel Sekreteri Gül esnafı gezdi
YEREL

AK PARTİ GENEL SEKRETERİ GÜL ESNAFI GEZDİ
BM İyi Niyet Elçisinden Gaziantep'teki çadır kente ziyaret
YEREL

BM İYİ NİYET ELÇİSİNDEN GAZİANTEP'TEKİ ÇADIR KENTE ZİYARET
Gaziantep'teki terör operasyonu
YEREL

GAZİANTEP'TEKİ TERÖR OPERASYONU
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ümmühani nineyle telefonda görüştü
YEREL

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ÜMMÜHANİ NİNEYLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ
FETÖ'nün darbe girişimine yönelik dava
YEREL

FETÖ'NÜN DARBE GİRİŞİMİNE YÖNELİK DAVA
Gaziantep'te DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı
YEREL

GAZİANTEP'TE DEAŞ OPERASYONU: 10 GÖZALTI
Uzer ve Tahmazoğlu Düztepe mahallesini ziyaret etti
YEREL

UZER VE TAHMAZOĞLU DÜZTEPE MAHALLESİNİ ZİYARET ETTİ
Tahmazoğlu minik Zeliha'nın davetini geri çevirmedi
YEREL

TAHMAZOĞLU MİNİK ZELİHA'NIN DAVETİNİ GERİ ÇEVİRMEDİ
GAÜN'lü Öğrencilerden Köy Okullarına yardım
YEREL

GAÜN'LÜ ÖĞRENCİLERDEN KÖY OKULLARINA YARDIM
GAÜN'lü Öğrencilerden Köy Okullarına yardım
YEREL

GAÜN'LÜ ÖĞRENCİLERDEN KÖY OKULLARINA YARDIM
GAÜN Öğrencilerinden Mehmet Gezer İlk ve Orta Öğretim Okuluna Destek
YEREL

GAÜN ÖĞRENCİLERİNDEN MEHMET GEZER İLK VE ORTA ÖĞRETİM OKULUNA DESTEK
Petekbaşı GAÜN Öğrencilerine Sivil Toplum gönüllülük konferansı verdi
YEREL

PETEKBAŞI GAÜN ÖĞRENCİLERİNE SİVİL TOPLUM GÖNÜLLÜLÜK KONFERANSI VERDİ
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzm. Dr. Mustafa Çiftçi HATEM Hastanesinde
YEREL

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI UZM. DR. MUSTAFA ÇİFTÇİ HATEM HASTANESİNDE
Gündoğan'dan &quot;Başkaldırı Dayanışma ve Etik&quot; Konferansı
YEREL

GÜNDOĞAN'DAN "BAŞKALDIRI DAYANIŞMA VE ETİK" KONFERANSI
İslahiye'ye yeni milli eğitim müdürü atandı
YEREL

İSLAHİYE'YE YENİ MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ ATANDI
Tayyar ile Fadıloğlu, esnafa yeni hükumet sistemini anlattı
YEREL

TAYYAR İLE FADILOĞLU, ESNAFA YENİ HÜKUMET SİSTEMİNİ ANLATTI
Şehitkamil Belediyesi çölyak hastalarını sevindirdi
YEREL

ŞEHİTKAMİL BELEDİYESİ ÇÖLYAK HASTALARINI SEVİNDİRDİ
Tayyar'dan Tiryaki Agro'ya ziyaret
YEREL

TAYYAR'DAN TİRYAKİ AGRO'YA ZİYARET
Son 10 günde evet sayısı arttı
YEREL

SON 10 GÜNDE EVET SAYISI ARTTI
Şehitkamil'de 23 Nisan etkinlikleri start alıyor
YEREL

ŞEHİTKAMİL'DE 23 NİSAN ETKİNLİKLERİ START ALIYOR
EN ÇOK OKUNANLAR
Sadece göbeğinizden kilo alıyorsanız bu yiyeceğe dikkat!
SAĞLIK

GÖBEKTEN KİLO ALANLARIN BİLMESİ GEREKEN 9 YİYECEK!

 1
  • 2 Bu kıyafet bir devrimi gerçekleştirdi!
  • 3 Dünya onu konuşuyor! Parasızlıktan okulu bırakmıştı...
  • 4 700 bin liralık doğum hediyesi