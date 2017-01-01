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Koçer fabrika işçileriyle buluştu

- Ak Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer:

- "Yeni sistemle daha hızlı büyüyeceğiz"



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Lider Olgun

GAZİANTEP (İHA) - AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, Organize sanayi bölgesinde ki bir fabrikadaki işçilerle buluşmasında, "Yeni sistemle daha hızlı büyüyeceğiz" dedi.

Referanduma destek gezilerini sürdüren AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Avukat Hakan Kurt ile beraber Organize Sanayi bölgesindeki bir fabrikada çalışan işçilerle bir araya geldi. İşçilerle beraber yemek yiyen Koçer, işçilere yeni anayasa ve Cumhurbaşkanlığı sistemi hakkında bilgi verdi. İşçilerden referandumda evet desteği isteyen Koçer, yeni sistemle Türkiye'nin daha hızlı büyüyeceğini söyledi. Yeni sistemle ülkemizin daha hızlı büyüyeceğini belirten Koçer, "Gaziantep'in ekonomisi yolunda gidiyor. Referandum sürecinde gezdiğimiz fabrikalarda bunu gördük. Biz bu durumun daha da artarak devam etmesini istiyoruz. Bunu için MHP ile hazırladığımız bir sistem var. Bu gelecek yılların planlarını da içeriyor. Bununla dahada büyüyeceğiz. İstikrar sağlanacak ve ekonomimiz önünü daha iyi görecek. Dünyadaki değişime daha hızlı adapte olacağız. Çünkü çift başlılık ortadan kalkacak" dedi.

(SD-Y)



11.04.2017 18:24:56 TSI

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