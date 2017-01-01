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Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır:

- "Referandumdaki temel hedef Türkiye'nin istikrarlı bir yönetime kavuşması"



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MALATYA (İHA) - Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Türkiye'nin koalisyonlarla ve darbelerle çok zaman kaybettiğini söyleyerek, 16 Nisan'da yapılacak referandumdaki temel hedefin Türkiye'nin istikrarlı bir yönetime kavuşması olduğunu vurguladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ve AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı Malatya Ticaret Borsası(MTB)'nı ziyaret etti. Ziyarette konuşan MTB Başkanı Gürsel Özbey, iş dünyasının güven, istikrar ve huzur istediğini belirterek, "İnşallah yapılacak referandumda da bunları sağlayacak şeyler ortaya çıkar. Eski Türkiye'yi inşallah geride bırakacağız ve yeni Türkiye'ye adım atacağız" ifadelerini kullandı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise, referandumdaki temel hedefin Türkiye'nin istikrarlı bir yönetime kavuşması olduğunu ifade etti. Çakır, geçmiş dönemlerde koalisyon yapıların güçsüz ve zayıf olmasından dolayı birçok risk ortaya çıktığını ve bunun da halka yansıdığını dile getirerek, "Ekonomik ve siyasi istikrar olmazsa olmazdır. Siyasi istikrarsızlıklar beraberinde ekonomik krizi getirmiş, peşinden de darbeleri getirmiş. Son 15 yıl içerisinde Türkiye'de sağlanan huzur ortamı ekonomide de büyümeyi sağladı. Yeni sistemle daha güçlü bir iktidar yapısı oluşacak" diye konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık da, Malatya'nın 2002 ile 2016 yılları arasındaki ihracat rakamlarının çok ciddi manada farklılık gösterdiğine dikkat çekti. Çalık, 2002 yılında ihracatın yüzde 80'ini oluşturan kayısının 31 bin ton iken şimdi 380 bin ton olduğunu kaydederek, "İhracat rakamlarımız 2002 yılında 122 milyon iken şuanda 350 milyon dolara yükseldi. 2023 hedeflerinde bu ihracat rakamlarımızı bir milyar dolara çıkarmayı gönülden arzu ediyoruz. Bu noktada da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kayısımız için çalışmalar yaparken, sanayimiz içinde çok güzel çalışmalarımızı yapıyoruz. 23 ilin, Doğu ve Güneydoğu illerimizi kapsayan kalkınma hamlesiyle cazibe merkezi ilan edilmesi bu anlamda bizim için çok önemli" şeklinde konuştu.

(BT-SD-Y)



11.04.2017 18:25:49 TSI

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