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YEREL HABERLER  / UŞAK HABERLERİ
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Şampiyon UTAŞ Uşakspor'a coşkulu karşılama

11 Nisan 2017 Salı, 18:24
Şampiyon UTAŞ Uşakspor'a coşkulu karşılama
Şampiyon UTAŞ Uşakspor'a coşkulu karşılama

(Fotoğraflı)

Ertunç Öztürk
UŞAK (İHA) - Bölgesel Amatör Lig (BAL) 8. Grup'ta UTAŞ Uşakspor, Yatağanspor deplasmanından 3 puan alarak şampiyonluğunu ilan etti.
Bölgesel Amatör Lig 8. Grup'ta şampiyonluğunu ilan eden UTAŞ Uşakspor gece geç saatlerde şehre giriş yaptı. Binlerce Uşaklı şampiyon takımı konvoy halinde karşıladı ve 15 Temmuz Şehitler Meydanı'na kadar eşlik etti. Büyük bir coşkunun yaşandığı gece de UTAŞ Uşakspor marşları söylenerek unutulmaz bir gece yaşandı. Meydana kurulan sahneye birer birer isimleri okunarak çağrılan futbolcu, teknik ve idari kadro UTAŞ Uşaksporlu taraftarları selamladılar. Son olarak sahneye çıkan Belediye Başkanı Nurullah Cahan taraftarlara teşekkür konuşması yaptı. UTAŞ Uşakspor Başkanı Ali Rıza Çümen, Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Ufuk Uğur ve binlerce UTAŞ Uşakspor taraftarı da katıldı.
Burada bir konuşma yapan Başkan Nurullah Cahan, "Bütün sezon boyunca bu şampiyonluğu bekledik ve hedefimize ulaştık" dedi. Cahan, "Bugün çok mutluyuz ve gururluyuz. Oynanan maçlar sonucunda sezonu şampiyon olarak tamamladık. Bir üst lige çıkmamıza da bir maç kaldı. 5 Mart'ta oynadığımız olaylı Ödemişspor maçından bu yana 40 gündür final maçıyla yatıp kalkıyoruz. Son maçımızda aldığımız galibiyet neticesinde bu maçında bir önemi kalmadı. Bileğimizin gücüyle hem liderliği hem de şampiyonluğu aldık, çok şükür. Bütün sezon boyunca emeği geçen futbolcularımıza, idari ve teknik kadromuza çok teşekkür ediyorum. Takımımıza gönülden bağlı Aşigolarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.
Sözlerinin devamında "Taraftarlarımız takımlarını hiçbir zaman yalnız bırakmayarak her daim yanında oldu. Gece gündüz desteklerini esirgemediler. Yaklaşık on yıllık ara verdiğimiz serüven yeniden başlıyor. Söz verdiğimiz gibi çalışmalarımız doğrultusunda Uşak'ta futbolu üst seviyelere çıkartacağız. İnşallah önümüzdeki günlerde oynayacağımız play-off maçını da kazanıp 3. Lige çıkmak istiyoruz. O maç içinde taraftarlarımıza 50 otobüs sözü verdik. Onlar bizden 100 otobüs istediler bizde evet dedik. Her şey takımımız ve şehrimiz için. Bu şampiyonluğu da tüm Uşaklılara armağan ediyorum" açıklamasında bulundu.
(EÖ-MB-S)

11.04.2017 18:32:29 TSI
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