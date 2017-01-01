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Tatvan'da çevre yolunun ihalesi yapıldı

11 Nisan 2017 Salı, 18:25
Tatvan'da çevre yolunun ihalesi yapıldı
Tatvan'da çevre yolunun ihalesi yapıldı

(Fotoğraflı)

Hakan Okay
BİTLİS (İHA) - Bitlis'in Tatvan ilçesindeki trafik sorununu çözmek amacıyla yapılması planlanan çevre yolunun ihalesi tamamlandı.
Çevre yolu ile ilgili bilgi veren Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy, çevre yolu ihalesinin yapıldığını ve mayıs ayı içerisinde temel atılmasının planlandığını söyledi. İlçedeki trafik sorununu büyük ölçüde çözecek olan çevre yolunun Bitlis - Tatvan karayolunun Rahva mevkiinden başlayıp yerleşim alanı kenarından devam ederek Tatvan - Van karayolu ile birleşeceğini belirten Başkan Aksoy, "Uzun süredir gündemimizde olan çevre yolu projesinin ihalesi yapıldı ve karayolları ile yüklenici firma arasında sözleşme imzalandı. Projede belirtildiği gibi çevre yolu Rahva mevkiinden başlayıp ilçenin Yeşilmezra Mahallesi'ndeki mezarlık mevkiine kadar uzanacak. Çevre yolu toplamda 11 kilometre uzunluğunda olacak ve 177 metrelik 2 viyadük ile çift girişli olan bin 300 metre uzunluğunda 2 tünel yer alacak. Mayıs ayı içerisinde temel atma töreni düzenlenmesi planlanıyor ve 3 yıl içerisinde tamamlanması hedefleniyor. İnşallah çevre yolunun tamamlanmasıyla birlikte ilçemizde uzun yıllardır her geçen gün büyük bir sorun haline gelen trafik sorunu büyük ölçüde çözüme kavuşturulmuş olacak. Yine bu sayede çevre yolu eksikliği nedeniyle ilçe merkezinden geçen yolu kullanmak zorunda kalan ve trafiğin tıkanmasına neden olan ağır vasıtaların da ilçeye girişi yasaklanarak çevre yolunu kullanmaları ve bu sayede trafiğin rahatlatılması sağlanmış olacaktır. Çevre yolunun yapılmasında göstermiş oldukları katkılarından dolayı AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Vedat Demiröz ile Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşarı Suat Hayri Aka'ya teşekkür ederim. Çevre yolunun ilçemize şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.
(HO-MSA-Y)

11.04.2017 18:33:39 TSI
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