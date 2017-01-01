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Vali Erin'den Tarihi Oturakçılar Pazarı esnafına ziyaret



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Valisi Abdullah Erin, esnafı ziyaret ederek onların sorun ve sıkıntılarını dinledi.

Adıyaman'da göreve başladığı günden bu yana her fırsatta esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek talep ve sorunları birinci ağızdan dinleyen Vali Abdullah Erin, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy ve İl Emniyet Müdürü Metin Alper'le birlikte tarihi oturakçılar pazarı esnafını ziyaret etti. Tarihi oturakçılar Pazarı esnafını ziyaret ederek, esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Vali Abdullah Erin, ziyaret sırasında gördüğü vatandaşların elini sıkarak, esnafa hayırlı işler temennisinde bulunup, taleplerini dinledi.

Vali Erin'e sevgi gösterisinde bulunan tarihi oturakçılar pazarı esnafı ise, devletin sıcak, gülen ve anlayışlı yüzünü Adıyaman'a geldiği günden itibaren sürdüren, her daim halkla iç içe olan, vatandaşların sorunlarıyla yakından ilgilenen Vali Abdullah Erin'e yapmış olduğu ziyaretten dolayı teşekkür etti.

(CK-SD-



11.04.2017 18:36:56 TSI

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