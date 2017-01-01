11 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MUŞ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kemaloğlu'ndan referandum çalışması

11 Nisan 2017 Salı, 18:33
Kemaloğlu'ndan referandum çalışması
Kemaloğlu'ndan referandum çalışması

(Fotoğraflı)

Galip Kılınç
MUŞ (İHA) - Muş Eski Milletvekilli Erkan Kemaloğlu, referandum çalışması kapsamında Bulanık ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.
Öğretmenevinde vatandaşlarla buluşan Erkan Kemaloğlu, bölgenin sorunlarını yakından bildiğini söyledi. İlçenin hizmet alabilmesi için herkesin elbirliği yapması gerektiğinin altını çizen Kemaloğlu, "Bulanık'a hizmet gelecekse herkes sorumlu olduğunu bilsin ve ona göre davransın. Çocuklarımızın vebalini taşımayın. Çünkü Bulanık'ta bizler ve sizler yaşıyoruz. Amaç hizmetse, ilçenin gelişmesi ve hizmetlerden yararlanması için hep beraber çalışalım" dedi.
16 Nisan'da yapılacak referanduma da değinen Kemaloğlu, "Önümüzde referandum var ve bu referandumun önemini herkesin iyi kavraması gerekir. Dua ile çalışmaya devam ediyoruz. Dernek, köy ve mahalle ziyaretleri ile derdimizi, heyecanımızı, neden 'evet' dediğimizi anlatmaya çalışıyoruz. Milletimiz de gereken desteği veriyor. Ben inanıyorum ki bu destek devam edecek. Niçin Cumhurbaşkanlığı sistemine geçmemiz gerektiğini çok iyi anlamamız gerekiyor. Eski düzenin devam etmesini isteyenler, karışıklıklardan faydalanan kitledir. İstedikleri zaman 'Anayasaya, yasalara, yargıya, işimize gelmeyen iktidarları gönderelim' diyenlerdir. Bu referandum ile ülkede her şey baştan aşağıya değişecektir. Herkesin hesabı bozulacaktır. Bu referandum çok önemlidir. Bu referandum Türkiye'nin geleceği için, bizim çocuklarımızın, torunlarımızın geleceği için, yeni bir ufuk açma referandumu. İnşallah ülkenin daha hızlı kalkınması, gelecekte refahın daha da artması, ülkenin daha iyi yönetilmesi, her türlü darbelerden, sıkıyönetimlerden kurtulması, iki başlılığın önlenmesi için bu referandum gerçekleşiyor ve biz de sahadayız. Her siyasi düşünceden arkadaşımızın bu referanduma destek verdiğini görmek de bizi onurlandırıyor" diye konuştu.
(NA-MSA-Y)

11.04.2017 18:41:11 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Vali Yavuz Kur'an öğreticileriyle buluştu
YEREL

VALİ YAVUZ KUR'AN ÖĞRETİCİLERİYLE BULUŞTU
Vali Yavuz'dan öğrencilere mektup
YEREL

VALİ YAVUZ'DAN ÖĞRENCİLERE MEKTUP
Muş'ta uyuşturucu ve kaçak sigara operasyonu
YEREL

MUŞ'TA UYUŞTURUCU VE KAÇAK SİGARA OPERASYONU
Işık'tan referandum çalışması
YEREL

IŞIK'TAN REFERANDUM ÇALIŞMASI
İş adamı Ergün'den MGC'ye ziyaret
YEREL

İŞ ADAMI ERGÜN'DEN MGC'YE ZİYARET
Sandık kurulu başkanları ve üyelere referandum semineri
YEREL

SANDIK KURULU BAŞKANLARI VE ÜYELERE REFERANDUM SEMİNERİ
Hasköy'de ödüllü satranç turnuvası
YEREL

HASKÖY'DE ÖDÜLLÜ SATRANÇ TURNUVASI
Muş'ta referandum toplantısı
YEREL

MUŞ'TA REFERANDUM TOPLANTISI
Kardan kapanan köy yolu 6 ay sonra açılıyor
YEREL

KARDAN KAPANAN KÖY YOLU 6 AY SONRA AÇILIYOR
CHP Hatay Milletvekili Ertem Varto'da
YEREL

CHP HATAY MİLLETVEKİLİ ERTEM VARTO'DA
Başkan Tutar'dan Bahçeli'ye ziyaret
YEREL

BAŞKAN TUTAR'DAN BAHÇELİ'YE ZİYARET
Muş'ta terör operasyonu
YEREL

MUŞ'TA TERÖR OPERASYONU

KYK'dan 'Zoru Başaranlar' konferansı
YEREL

KYK'DAN 'ZORU BAŞARANLAR' KONFERANSI
Osmanlı Ocaklarından Müdür Aydın'a ziyaret
YEREL

OSMANLI OCAKLARINDAN MÜDÜR AYDIN'A ZİYARET
Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 172. yılı
YEREL

TÜRK POLİS TEŞKİLATININ KURULUŞUNUN 172. YILI
Doktorlardan örnek davranış
YEREL

DOKTORLARDAN ÖRNEK DAVRANIŞ
Türk Polis Teşkilatının 172. kuruluş yıldönümü
YEREL

TÜRK POLİS TEŞKİLATININ 172. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ
Öğrencilerden gazete ve matbaa ziyareti
YEREL

ÖĞRENCİLERDEN GAZETE VE MATBAA ZİYARETİ
Şehit polisler için mevlit okutuldu
YEREL

ŞEHİT POLİSLER İÇİN MEVLİT OKUTULDU
Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 172. yılı
YEREL

TÜRK POLİS TEŞKİLATININ KURULUŞUNUN 172. YILI
Muş Belediyesinden bahar temizliği
YEREL

MUŞ BELEDİYESİNDEN BAHAR TEMİZLİĞİ
10 Nisan Polis Haftası
YEREL

10 NİSAN POLİS HAFTASI
Solgun'dan Muş ve Bitlis çiftçilerine çağrı
YEREL

SOLGUN'DAN MUŞ VE BİTLİS ÇİFTÇİLERİNE ÇAĞRI
Kaymakam Kırlı'dan '10 Nisan' mesajı
YEREL

KAYMAKAM KIRLI'DAN '10 NİSAN' MESAJI
EN ÇOK OKUNANLAR
Sadece göbeğinizden kilo alıyorsanız bu yiyeceğe dikkat!
SAĞLIK

GÖBEKTEN KİLO ALANLARIN BİLMESİ GEREKEN 9 YİYECEK!

 1
  • 2 Bu kıyafet bir devrimi gerçekleştirdi!
  • 3 Dünya onu konuşuyor! Parasızlıktan okulu bırakmıştı...
  • 4 700 bin liralık doğum hediyesi