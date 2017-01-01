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Rektör Bilgiç'in "Açık Kapı Günü"ne vali ve başkan sürprizi



(Fotoğraflı)



SAMSUN (İHA) - Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç'in her Salı günü 16.00 ile 18.00 saatleri arasında düzenlediği "Açık Kapı Günü"ne Samsun Valisi İbrahim Şahin, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz ve beraberindeki heyet katıldı.

Adalet Bakanlığına bağlı Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Hatıra Ormanı'ndaki fidan dikim töreni için kampüste bulunan Samsun protokol üyeleri, törenin ardından Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç'in salı günleri personele yönelik uyguladığı "Açık Kapı Günü"ne konuk oldu.

"Açık Kapı Günü"nde Rektör Bilgiç ile görüşmeye gelen akademisyenler için de sürpriz olan karşılaşmada misafirler Samsun Valisi İbrahim Şahin ve Büyükşehir Belediye Başkanı ile sohbet etme fırsatı buldular. İstek ve önerilerin de dile getirilebildiği açık kapı buluşmasında Samsun Valisi Şahin ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz katılımcılara Samsun'da yapılan hizmetler ve devam eden çalışmalar hakkında bilgi verdi.



"Fikirlerinizi bizimle paylaşın"

Ayrıca Samsun Valisi İbrahim Şahin akademisyenlere hitaben "Samsun ve ülke için güzel fikirleriniz var ise bunları mutlaka bize ulaştırın. Her zaman iki akıl bir akıldan üstündür. Fikirlerinizi bizimle paylaşmanızdan mutluluk duyarız" dedi.



"Eğitimcilere çok büyük görevler düşüyor"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz da eğitime vurgu yaparak, "Çok yakında şehrimizde 23. İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapacak ve bunun için hazırlıklarımız tüm hızıyla devam ediyor. Özellikle şehir giriş ve çıkışlarımızda boyasız ve sıvasız çok sayıda ev var. Ben kendime bunu iş edindim ve olimpiyatlara kadar giriş ve çıkışlarda bu binaların sıva ve boya sorununu çözmeye çalışacağım. Siz eğitimcilere de çok büyük görevler düşüyor. Yardımlarınızı esirgemeyeceğinizi ümit ediyorum" diye konuştu.



"Başarı bir ekip işidir"

Rektör Bilgiç ise bu güzel sürprizden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Son derece verimli çalışmalarla, üniversitemizi daha çok tercih edilen üniversiteler arasında üst basamaklara taşıyacağız. Başarı bir ekip ve doğru iletişim işidir. İstişare ve uyum içerisinde faaliyetlerimizi yürütüyoruz ve bu doğrultuda yolumuza devam edeceğiz" şeklinde konuşarak konuklarına teşekkür etti.

(SAM-SLH-Y)



11.04.2017 18:43:06 TSI

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