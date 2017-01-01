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YEREL HABERLER  / BURSA HABERLERİ
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Yenişehir'e tarih gezisi

11 Nisan 2017 Salı, 18:37
Yenişehir'e tarih gezisi
Yenişehir'e tarih gezisi

(Fotoğraflı)

Harun Sak
BURSA (İHA) - Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğrencileri, Yenişehir ilçesindeki tarihi mekanları gezdi.
Öğretim Görevlisi Yar. Doç. Dr. Sezai Sevim eşliğinde Yenişehir'e gelen yaklaşık 25 öğrenci önce Yarhisar köyüne gitti. Burada tarihi cami ve hamamı gezen öğrenciler, ardından ilçe merkezinde bulunan Sinanpaşa Külliyesi, Saray Hamamı, tarihi belediye binası ve saat kulesini de gezdi.
Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Görevlisi Yar. Doç. Dr. Sezai Sevim, sınıfta işledikleri ders dolayısıyla Osmanlı'nın kuruluş coğrafyasına bir gezi düzenlediklerini belirterek, "Öğrencilerimiz kendi imkanları ile böyle bir gezi düşünmüşler. Bana da katılıp katılamayacağımı sordular. Seve seve katıldım. Bu gezide Yenişehir olmazsa olmazımızdı. Yenişehir Osmanlı tarihi bakımından son derece önemli bir bölge.Bu tür gezilerimiz sürecek" dedi.
(HS-MŞ)

11.04.2017 18:45:58 TSI
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