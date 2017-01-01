11 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

AK Parti'li Doğan: "65 hükümet 260 yılda kurulur"

11 Nisan 2017 Salı, 18:56
AK Parti'li Doğan: "65 hükümet 260 yılda kurulur"
AK Parti'li Doğan: "65 hükümet 260 yılda kurulur"

(Fotoğraflı)

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Metin Doğan, 16 Nisan referandum oylamasına ilişkin ,"94 yıllık cumhuriyet tarihinde kurulan hükümetlerin ortalama ömürleri 1,5 yıl bile değil. Kurulan 65 hükümet her dört yılda bir kurulsaydı 260 yıl geçmesi gerekirdi. Menderes, Özal, Erdoğan hükümetlerini çıkın, diğer hükümetlerin ortalama ömürleri 6 ay ve birçoğu koalisyonlar. Biz bu sistemi işte bu durumlara bir daha düşmemek için istiyoruz" dedi.
AK Parti MKYK eski üyesi Genel Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Hukukçu Metin Doğan neden 'evet' verilmesi gerektiğini anlattı. Eski sistemin, bölge ve dünya da söz sahibi bir Türkiye için dar geldiğini, istikrarın garantisi olan yeni sistemin 17 Nisan sabahında ülkeye çok büyük bir ivme kazandırmaya başlayacağını söyledi. Muhalefetin 'tek adam' söylemine tepki gösteren Doğan, "Bu sistem Recep Tayyip Erdoğan için lazım olan bir sistem değil. Bu sistem Recep Tayyip Erdoğan sonrası için lazım olan bir sistem. Şuan Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığının tüm yetkililerini kullanmakta her türlü imkana sahip birisi. Ama bu sistem Recep Tayyip Erdoğan gibi, Rahmetli Özal gibi karizmatik ve güçlü liderlerin olmadığı dönemde, Türkiye'nin siyasi istikrarının bozulmaması, Türkiye'nin koalisyonlara mahkum olmaması için getirilmek istenin bir sistemdir. Başkanlık sistemi zaten yürütmenin tek kişide toplandığı bir sistemdir, bu Amerika'da da, Güney Afrika'da da, Brezilya'da da birçok dünya ülkesinde de bu şekildedir. Bunun üzerinden bir siyasi karmaşa çıkarmanın bir anlamı yok" dedi.
(OZR-ÖZ-Y)

11.04.2017 19:04:01 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Saraçhane'de zemin düzenleme çalışmaları başladı
YEREL

SARAÇHANE'DE ZEMİN DÜZENLEME ÇALIŞMALARI BAŞLADI
Çöpte bulunan bebek cesedi defnedildi
YEREL

ÇÖPTE BULUNAN BEBEK CESEDİ DEFNEDİLDİ
&quot;Şehit Niyazi Ergüven Konferans Salonu&quot; açıldı
YEREL

"ŞEHİT NİYAZİ ERGÜVEN KONFERANS SALONU" AÇILDI
5 Nisan Madalya Günü 8. Uluslararası Santraç Turnuvasında ödüller dağıtıldı
YEREL

5 NİSAN MADALYA GÜNÜ 8. ULUSLARARASI SANTRAÇ TURNUVASINDA ÖDÜLLER DAĞITILDI
Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 5 yaralı
YEREL

KAHRAMANMARAŞ'TA TRAFİK KAZASI: 5 YARALI
EN ÇOK OKUNANLAR
Sadece göbeğinizden kilo alıyorsanız bu yiyeceğe dikkat!
SAĞLIK

GÖBEKTEN KİLO ALANLARIN BİLMESİ GEREKEN 9 YİYECEK!

 1
  • 2 Bu kıyafet bir devrimi gerçekleştirdi!
  • 3 Dünya onu konuşuyor! Parasızlıktan okulu bırakmıştı...
  • 4 700 bin liralık doğum hediyesi