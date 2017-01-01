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AK Parti'li Doğan: "65 hükümet 260 yılda kurulur"



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KAHRAMANMARAŞ (İHA) - AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Metin Doğan, 16 Nisan referandum oylamasına ilişkin ,"94 yıllık cumhuriyet tarihinde kurulan hükümetlerin ortalama ömürleri 1,5 yıl bile değil. Kurulan 65 hükümet her dört yılda bir kurulsaydı 260 yıl geçmesi gerekirdi. Menderes, Özal, Erdoğan hükümetlerini çıkın, diğer hükümetlerin ortalama ömürleri 6 ay ve birçoğu koalisyonlar. Biz bu sistemi işte bu durumlara bir daha düşmemek için istiyoruz" dedi.

AK Parti MKYK eski üyesi Genel Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Hukukçu Metin Doğan neden 'evet' verilmesi gerektiğini anlattı. Eski sistemin, bölge ve dünya da söz sahibi bir Türkiye için dar geldiğini, istikrarın garantisi olan yeni sistemin 17 Nisan sabahında ülkeye çok büyük bir ivme kazandırmaya başlayacağını söyledi. Muhalefetin 'tek adam' söylemine tepki gösteren Doğan, "Bu sistem Recep Tayyip Erdoğan için lazım olan bir sistem değil. Bu sistem Recep Tayyip Erdoğan sonrası için lazım olan bir sistem. Şuan Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığının tüm yetkililerini kullanmakta her türlü imkana sahip birisi. Ama bu sistem Recep Tayyip Erdoğan gibi, Rahmetli Özal gibi karizmatik ve güçlü liderlerin olmadığı dönemde, Türkiye'nin siyasi istikrarının bozulmaması, Türkiye'nin koalisyonlara mahkum olmaması için getirilmek istenin bir sistemdir. Başkanlık sistemi zaten yürütmenin tek kişide toplandığı bir sistemdir, bu Amerika'da da, Güney Afrika'da da, Brezilya'da da birçok dünya ülkesinde de bu şekildedir. Bunun üzerinden bir siyasi karmaşa çıkarmanın bir anlamı yok" dedi.

(OZR-ÖZ-Y)



11.04.2017 19:04:01 TSI

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