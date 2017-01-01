YEREL HABERLER / KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Saraçhane'de zemin düzenleme çalışmaları başladı

Saraçhane'de zemin düzenleme çalışmaları başladı



(Fotoğraflı)



Çağrı Solak

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kültürel mirasa sahip çıkma adına tarihi mekanlarda restorasyon çalışmalarını tüm hızıyla yürüten Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Saraçhane Çarşısı'nda da zemin düzenleme çalışmalarına başladı.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Fen İşleri Şube Müdürlüğü ekiplerince Saraçhane Camii ve çevresindeki dükkanlarda aslına uygun olarak zemin kotu düzenleme çalışmasına başlandı.

Şu anda yürütülmekte olan çalışma içerisinde mevcut zemin kotu yaklaşık 40 cm düşürülerek camii ve camii altındaki tarihi dükkanların meydana çıkartılması sağlanırken, tekrar doğal taş zemin kaplaması yapılmak suretiyle tarihi dokuya uygun bir hale getirilmektedir.

Bu çalışmaların tamamlanması ile daha önce restorasyon çalışmaları tamamlanan Tarihi Saraçhane Çarşısı da tarihi kimliğine kavuşması planlanmaktadır.

(CGR-Y)



11.04.2017 19:04:52 TSI

NNNN

