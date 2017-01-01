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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a fahri hemşehrilik beratı verildi



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ŞANLIURFA (İHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Şanlıurfa'da düzenlenen buluşmada fahri hemşehrilik beratını verildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'nin sunduğu fahri hemşehrilik beratını alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündeme dair çok önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Urfa'nın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 97. yıl dönümü etkinliklerinde Şanlıurfalılara seslendi. İl merkezinin yanı sıra ilçelerden çok sayıda katılımın sağlandığı buluşmada alana seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunca zamandır Şanlıurfa'ya gelir giderim ama bugün Urfa başka değil bambaşka" dedi. Şanlıurfa'nın kendisinde ayrı bir yeri olduğunu da sözlerine ekleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şanlıurfa'nın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 97. yılı kutlu olsun. Şanlıurfalılar 97 yıl önce egemenliğine göz dikenlere gereken cevabı vermişlerdir. Urfa, her zaman bunu yapmıştır. Şanının gereği kimsenin egemenliği altına girmemiş ve kendi iradelerine sahip çıkmışlardır" diye konuştu. Buluşmada ayrıca Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ve Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna da Urfa'nın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 97. yılı ile ilgili birer konuşma yaptı.

Erdoğan'a fahri hemşehrilik beratı

Buluşmada Büyükşehir Belediye Meclisinin aldığı kararla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a fahri hemşehrilik beratı verildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'den fahri hemşehrilik beratını alan Cumhurbaşkanına şehrin anahtarı da verildi.

(AK-SD-Y)



11.04.2017 19:07:08 TSI

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