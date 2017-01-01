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Su kanallarında ilaçlama çalışması başladı



(Fotoğraflı)



Ahmet Cafer

EDİRNE (İHA) - Edirne Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Halk Sağlığı Birimi yetkilileri, su kanallarında yabancı otlara karşı ilaçlama çalışmalarına başladı.

Edirne Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Halk Sağlığı Birimi yetkilileri, su kanallarında yabancı otlara karşı ilaçlama çalışmalarını yaptıklarını belirterek, vatandaşları ilaçlama yapılan bölgelerde hayvan otlatmamaları ve dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Edirne Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Halk Sağlığı Birimi, yabancı otlara karşı ilaçlama çalışmaları Kirişhane Kanalı, Helvacı Deresi, Acı Çeşme ve Sarayiçi Kanallarıyla başladı. İlaçlama çalışmaları 12 Nisan'da Kazanova ve Yeniimaret Kanalları, 13 Nisan'da Modavizyon Kanalı ve D-10 Karayolu Mevkii'nde devam edeceğini belirten yetkililer, söz konusu alanlarda ilaçlamanın 15 gün etkili olacağını belirterek, vatandaşları bu süre boyunca hayvan otlatmamaları ve dikkatli olmaları konusunda uyardı.

(AC-MEF-Y)



11.04.2017 19:11:05 TSI

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