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YEREL HABERLER  / EDİRNE HABERLERİ
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Devlet hastanesi yoluna asfaltlama çalışması başladı

11 Nisan 2017 Salı, 19:06
Devlet hastanesi yoluna asfaltlama çalışması başladı
Devlet hastanesi yoluna asfaltlama çalışması başladı

(Fotoğraflı)

Ahmet Cafer
EDİRNE (İHA) - Edirne Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi yolunda asfaltlama çalışmalarına başladı. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, çalışmaları yerinde inceleyerek havaların ısınmasıyla birlikte asfaltlama çalışmalarına da hız verdiklerini söyledi.
Edirne Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi yolunda sıcak asfalt çalışmasına başladı. Çalışmaları Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da yakından takip etti.

"Asfalt çalışmalarına hız verdik"
Havaların ısınmasıyla birlikte asfaltlama çalışmalarına da hız verdiklerini belirten Gürkan, "Devlet hastanesinin bu bölgeye taşınmasıyla araç ve yaya trafiğinde de yoğunluk yaşandı. Havaların ısınmasıyla birlikte de ekiplerimiz zaman kaybetmeden çalışmalara başladı. Vali Konağı kavşağından yeni devlet hastanesine bağlanan yola asfalt dökülecek. Geçtiğimiz günlerde de Edirne Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, hastane yolu kenarlarında her iki tarafta bulunan kaldırımlara fidan dikimi gerçekleştirilmişti. Her geçen gün büyüyen ve gelişen kentimiz ve Edirnelilerin daha konforlu yaşayabilmeleri için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.
(AC-MEF-Y)

11.04.2017 19:12:04 TSI
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