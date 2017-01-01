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Vali Aksoy ve Başkan Atilla, patlama bölgesinde incelemelerde bulundu



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DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Bağlar ilçesinde bulunan, emniyet müdürlüğü ek birimlerinin yer aldığı alan içerisindeki Bakım-Onarım Şube Müdürlüğü'ne ait tamir atölyesinde meydana gelen patlama sonucu hasar gören binalarda incelemelerde bulundu.

İncelemeler sırasında Vali Aksoy ve Başkan Atilla'ya Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Musa Çitil, AFAD Başkanı Mehmet Halis Bilden eşlik etti. İlk olarak emniyet müdürlüğü ek birimlerin görev yaptığı alanda incelemelerde bulunan Vali Aksoy ve beraberindekiler burada sürdürülen çalışmalar hakkında AFAD görevlilerinden bilgi aldı. İncelemelerin ardından esnaf ziyareti yapan Vali ve belediye başkanı ile beraberindekiler esnafa geçmiş olsun dileklerini ileterek meydana gelen hasarların en kısa sürede telafi edileceğini söyledi.

Esnaf ziyaretinin ardından Vali Aksoy, Başkan Atilla ve beraberindekiler patlama bölgesinden ayrıldı.

(İHA-AKK-Y)



11.04.2017 19:31:53 TSI

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