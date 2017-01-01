11 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / YOZGAT HABERLERİ
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Yozgat'ta 15 Temmuz Şehitleri Hatıra Ormanı'na fidan dikildi

11 Nisan 2017 Salı, 19:33
Yozgat'ta 15 Temmuz Şehitleri Hatıra Ormanı'na fidan dikildi
Yozgat'ta 15 Temmuz Şehitleri Hatıra Ormanı'na fidan dikildi

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Bahadır Muhlis Gökgül
YOZGAT (İHA) - Yozgat Valiliği öncülüğünde Nohutlu Tepesi'nde bulunan 15 Temmuz 2016 Demokrasi Şehitleri Hatıra Ormanı'nda fidan dikimi gerçekleştirildi.
Programda konuşan Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Yozgat'ta bu yıl içerisinde 5 milyon 700 bin fidan dikildiğini ifade ederek,"Geçen senede o kadar fidan dikilmiş. Amacımız Yozgat'ı bu çıplak ortamından kurtarmak. Özellikle doğanın korunması açısından buna önem veriyoruz. Dünya kelleşiyor biz bu doğaya sahip çıkmalıyız" dedi.
15 Temmuz'u hiçbir zaman unutmayacaklarını söyleyen Yurtnaç,"Yozgatlı 15 Temmuz'da yüreğini gösterdi. Bunun da kalıcı olması açısından Orman İşletme Müdürümüzle görüştük. 15 Temmuz adı altında bir faaliyet yapalım istedik. Bu bizim tarihimizde önemli bir dönüm noktası oldu 15 Temmuz'u unutmayacağız. Çünkü milletimizin varlık, beka meselesi. Bu maksatla bu fidanlarda bunu sabitleyeceğiz" şeklinde konuştu.
İstanbul Kabataş Erkek Lisesi öğrencilerinden Kutay Karabulut ise,"Yozgat'a İstanbul'dan geldik. Burada proje kapsamında etkileşim içerisindeyiz. Burada bugün vaktimizi doğaya ayırdık. Fidan diktik. Doğayı yeşillendirdik. Daha fazla oksijene ihtiyacı olan Türkiye'mizi daha yeşillendirdik" diye konuştu.
Konuşmaların ardından fidanlar topraklar buluşturuldu.Etkinliğe İl Jandarma alay Komutanı Albay Selçuk Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Ataman, kurum müdürleri, İstanbul Kabataş Erkek Lisesi ve Bozok Üniversitesi öğrencileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
(BMG-UY-Y-)

11.04.2017 19:41:35 TSI
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