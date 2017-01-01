11 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / AĞRI HABERLERİ
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Kara Kuvvetleri Komutanı Çolak, Ağrı'da

11 Nisan 2017 Salı, 21:36
Kara Kuvvetleri Komutanı Çolak, Ağrı'da
Kara Kuvvetleri Komutanı Çolak, Ağrı'da

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Ahmet Genç
AĞRI (İHA) - Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Ağrı'ya geldi.
Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Ağrı'ya gelen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanında 3'ncü Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş, 9'ncu Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Özoğlu, Ağrı Valisi Musa Işın, Tugay Komutanı Ahmet Ömercikli, İl Jandarma Komutanı Coşkun Sel ve İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız tarafından karşılandı. Daha sonra Ağrı Valiliğini ziyaret eden Orgeneral Çolak, tören mangasını selamladı. Şeref defterini imzalayan Orgeneral Çolak, Vali Musa Işın'ın makam odasında basına kapalı bir süre görüştü.
(AG-AA-Y)

11.04.2017 21:44:26 TSI
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