Erzurum Vergi ve İhracat Rekortmenleri Ödül Töreni

- Sağlık Bakanı Recep Akdağ: "16 Nisan kalıcı istikrar için tarihi fırsat"

- Maliye Bakanı Naci Ağbal: "Yüzler gülmeye, işler açılmaya başladı"



(Fotoğraflı - Görüntülü)



Ahmet Akbuğa - Selçuk Kaya

ERZURUM (İHA) - Erzurum Vergi ve İhracat Rekortmenleri Ödül Töreni, Sağlık Bakanı Recep Akdağ ve Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın katılımıyla gerçekleşti. Törende konuşan Sağlık Bakanı Recep Akdağ, "16 Nisan kalıcı istikrar için tarihi fırsat", Maliye Bakanı Naci Ağbal'da, "Yüzler gülmeye, işler açılmaya başladı" dediler.

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) tarafından düzenlenen Erzurum Vergi ve İhracat Rekortmenleri Ödül Töreni Palandöken Dağında bulunan Polat Erzurum Resort Hotel'de yapıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan ETSO Başkanı Lütfü Yücelik, rekortmenleri kutlayarak şunları söyledi:

"Her türlü zorluğa karşı üretime ve yatırıma devam edip, istihdam oluşturan, ihracat yapan ve vergisini düzenli olarak ödeyen tüm üyelerimizi, ekonomiye katkılarından dolayı da tebrik ediyor, üretimin ve ihracatın artarak devam etmesini diliyorum. Vergi; gelişmenin sigortası, ülkenin ekonomik ve toplumsal kalkınmasının en önemli unsurlarından birisidir. Vergi bilincinin geliştiği ülkelerde, hesap verme ve hesap sorma kültürü de gelişir. Vergi bilincinin yerleşmesindeki en önemli iki etken; vergide adalet ve eşitlik ilkelerinin ne derece uygulandığıdır. Ayrıca, mükelleflerin adalet ve eşitlik ilkelerini nasıl idrak ettiği de vergi bilincinin yerleşmesindeki önemli etkenlerin başında gelir. Şehrimiz, tarih boyunca, vatanını, milletini seven, ülkesinin çıkarı için maddi manevi hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan insanların yaşadığı bir vatan toprağı olmuştur. Yaşadığı ekonomik ve iklimsel zorluklara rağmen; Erzurum insanı devletine olan borcunu ödemekten hiçbir zaman geri durmamıştır. Buna karşılık devletimiz de, özellikle son yıllarda yaşanan seçim atmosferinden ve akabindeki hain darbe girişiminden dolayı zarar gören ülke ekonomisini yeniden canlandırmak için samimiyetle ve büyük bir özveriyle çaba gösteriyor. Önceki yıllarda uygulanan bölgesel teşvik sisteminin yanı sıra, cazibe merkezleri programı, Kosgeb Kredileri, Kredi Garanti Fonu'nun kefalet destekleri, nefes kredisi ve sicil affı gibi desteklerle ticaret hayatına destek sağlamaya çalışan hükümetin buna paralel olarak üretim ve istihdamı da artırmanın gayreti içerisinde olduğunu görüyoruz. Burada özellikle, sicil affı konusunda hükümetin ve iş dünyasının samimi çabalarına bankaların da aynı şekilde katkı sağlamalarını ve esnafın, tüccarın işlerini kolaylaştırmalarını istiyoruz. Hükümetin Cazibe Merkezleri Programı'nı açıklamasının ardından şehrimiz ciddi anlamında yatırımcılarımızın dikkatini çekti. Cazibe merkezleri programı kapsamında birinci etap başvuru döneminde, sadece KUDAKA'ya; 6 bin 700 kişinin istihdam edileceği öngörülen, toplam 1,5 milyar TL tutarında, 129 yatırım için başvuruda bulunuldu. Kalkınma Bankası aracılığıyla yapılan yatırım başvuruları buna dahil değildir. Ancak, birçok teşvik uygulamasında olduğu gibi bunda da mevcut yatırımlara yeterli destek sağlanmadığını ifade etmek istiyorum. Kosgeb, Kredi Garanti Fonu ve Nefes Kredisi aracılığıyla Erzurum'daki işletmelere sağlanan desteklerden söz edecek olursak; Kosgeb Erzurum Hizmet Müdürlüğü'nün verilerine göre yaklaşık 3 bin işletmeden yüzde 80'ini Kosgeb'in 36 ay vadeli sıfır faizli işletme kredisi faiz desteğinden faydalanacak. Toplam 70 milyon 795 bin lira kredinin 16 milyon 268 bin lirası Kosgeb tarafından karşılanacak. Bu da finansman sıkıntısı çeken firmalarımız için bir can suyu olacak. Aynı şekilde TOBB, KGF, Ziraat Bankası ve Denizbank işbirliği ile hayata geçen nefes kredisi kapsamında odamız üyeleri için ilk etapta 5 milyon 5oo bin TL, daha sonra 3 milyon TL ek limit olmak üzere toplam 8,5 milyon lira nefes kredisi kullanmalarına imkan sağlandı. Son dönemde işletmelerin rağbet gösterdiği bir başka önemli kredi kanalı da; firmaların hızlı şekilde kredi kullanımına imkan sağlayan hazine destekli "Portföy garanti sistemi" kredileri. KGF'nin Kobi'lere yüzde 90, Kobi dışı büyük firmalara ise yüzde 85 oranında kefalet desteği sağladığı bu kredilerden de; Erzurum ve ilçelerindeki 891 firma, 14 bankadan toplam 2 milyar 300 milyon tutarında kredi kullandı. KGF, bu firmalar için yüzde 99 oranında risk aldı. Bu kredide Kobi'lere 12 milyon lira, Kobi dışı büyük firmalara da 200 milyon liraya kadar KGF tarafından kefalet sağlandı. Ayrıca, bölgede 7 ilin bağlı olduğu Erzurum KGF 10 yıl içerisinde yüzlerce firmaya toplam 50 milyar 100 milyon lira kefalet sağladı. Bunların dışında geçtiğimiz yıl yürürlüğe giren 6736 sayılı kanun kapsamında borçların yapılandırılması iş dünyamıza rahat bir nefes aldırdı. Yine bu yapılandırma kapsamında Erzurum'da 3 bin 336 SGK mükellefi 276 milyon lira tutarındaki borcunu yapılandırdı. Maliyede ise; 22 bin 363 mükellef, 185 milyon lira borcunu yapılandırdı. Başbakan Sayın Binali Yıldırım açıkladı; esnafın pirim ve vergi borcu yeniden yapılandırılacak. Ayrıca, mobilya ve beyaz eşyadaki ÖTV ve KDV indirimi 30 Eylül'e kadar uzatılacak. Devletimizin bu desteklerinin, ekonominin çarklarını yeniden hızlandıracağına, istihdama ve üretime katkı sağlayacağına inanıyoruz. Erzurum'da, SGK kapsamında 139 bin 917 kişi aktif olarak çalışıyor. Sosyal güvenlik kapsamında ise; genel sağlık sigortası hariç 555 bin 131 kişi bulunuyor. Şehrimizdeki iş ve istihdam imkanları arttığında bu rakam daha da yükselecektir. Bu sebeple cumhurbaşkanımızın başlattığı istihdam seferberliğini çok önemsiyor ve üyelerimizle birlikte bu seferberliğe katkı sağlamak için özveriyle çaba gösteriyoruz. İstihdam seferberliğinde firmalarımızda 873 kişi istihdam edildi. Aşkale Çimento olarak da 264 kişi istihdam sağladık. Özellikle Cazibe Merkezleri Programı'yla gelecek yatırımların ve mevcut yatırımlara sağlanacak desteklerin, şehrimizdeki işsizlik oranını asgari seviyeye indireceğine inanıyoruz. Odamızın da yönetiminde olduğu 2. OSB'de yatırımcıların talepleri hızlı bir şekilde karşılanmaya çalışılıyor. 2. OSB toplam 216 hektarlık bir alanda kuruluyor. 50 hektarlık 1. etabın altyapısı tamamlandı. 166 hektarlık 2. etapta yatırım programına alındı. 1. etapta 38 kesin tahsis, 2. etapta 13 ön tahsis olmak üzere 51 firmaya tahsis yapıldı. Bu yatırımlar için 2 milyar lira yatırım, 4.635 istihdam öngörülüyor. 2. OSB'de işlerin hızlı bir şekilde yürütülmesi, yatırımcılarımızın taleplerine aynı hızla cevap vermemizi sağlayacaktır. bu konuda ilgili bakanlıklarımızın desteğini bekliyoruz. ETSO olarak her zaman, şehrimizin ekonomik anlamda kalkınması, sosyal ve kültürel bakımdan gelişmesi için üzerimize düşen görevi yerine getirmeye gayret ediyoruz. Burada odamız vakfı tarafından kurulma çalışmaları yürütülen vakıf üniversitesi çalışmasından da söz etmek istiyorum.

Şehrimize katma değer sağlayacağına inandığımız ve ilimizdeki gençlere alternatif eğitim imkanı sunacak olan bu vakıf üniversitesiyle ilgili çok önemli mesafeler aldık. Son olarak başvuru dosyamızı YÖK'ün ilgili birimine sunduk. Yapılacak değerlendirmeden sonra YÖK Genel Kurulu'na sevk edilecek. Bu konuda zaten sayın Sağlık Bakanımız ve eski İçişleri Bakanımız hemşehrimiz sayın Efkan Ala ile her zaman dirsek temasında olduk ve kendilerinden büyük destek aldık. Bu projemizde bize destek olan herkese teşekkür ediyor, sizlerin de değerli desteklerinizi bekliyoruz.

Odamız, iş dünyasının eğitim ve danışmanlık alanındaki ihtiyaçlarını yaklaşık 10 yıldan bu yana abigem aracılığıyla karşılıyor. Sadece eğitim ve danışmanlık değil, "proje hazırlama", "proje uygulama" ve "fizibilite hazırlama" gibi hizmetler sunuyor. 14 ili kapsayan geniş bir bölgede hizmet veren abigem bugüne kadar 254 adet uygulamalı girişimcilik eğitimi programı düzenledi. Yaklaşık 6 bin 900 kişiye girişimcilik eğitimi veren abigem, kalkınma ajansları için 48 proje hazırladı, 39 projeye uygulama hizmeti verdi. Abigem yeni dönem de, çalışma ve iş kurumu il müdürlüğü ile imzaladığı protokoller kapsamında, Erzurum ve ilçelerinde 30'dan fazla uygulamalı girişimcilik eğitimi düzenleyecek.

Cazibe merkezleri programını şu anda şehrimizin ekonomik anlamda kalkınmasına fırsat veren çok ciddi bir teşvik paketi olarak görüyoruz. Hükümetin bu yöndeki çabalarına hepimizin elbirliği, güç birliği yaparak katkı sağlamalıyız. Üretim ve istimdam seferberliği özellikle bizim bölgemiz için hayati önem taşıyor. Kalkınmanın yolu üretmekten ve çok çalışmaktan geçer. Bunu başarabilirsek zaten sosyal ve ekonomik refah kendiliğinden gelecektir."

Sağlık Bakanı Recep Akdağ: "16 Nisan kalıcı istikrar için tarihi fırsat"

Programda konuşan Sağlık Bakanı Recep Akdağ, 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasına ilişkin, "İstikrar ve güven olmadan asla yatırım olmuyor, üretim olmuyor. 16 Nisan Türkiye'de kalıcı istikrarın, kalıcı ekonomik güven ortamının sağlanması için çok önemli tarihi bir fırsat." dedi.

Bakan Akdağ, Erzurum, Erzincan, Bayburt ve Gümüşhane'nin Cazibe Merkezleri Programı'nda birlikte anıldığını belirterek, bölgenin yapısının da birbirine benzediğini ifade etti.

Bayburt ve Erzurum'un birlikte kalkınmaya çalıştığını anlatan Akdağ, şöyle devam etti:

"İşsizliğimiz aslında çok değil, yani başka bölgelere bakınca buralarda işsizlik çok değil. Neden işsizlik çok yüksek değil çünkü çok yüksek göç var. Dolayısıyla bu yüksek göç büyük şehirlere gittikçe de aslında büyük şehirler yaşanmaz hale geliyor. Bayburt'un, Erzurum'un, Erzincan'ın, Gümüşhane'nin kalkınması, buralarda istihdamın artması demek, ayrıca batı bölgelerinde de insanlarımızın huzur içerisinde yaşaması anlamına geliyor."

Akdağ, Erzurum'un, Bayburt'un kalkınmasının sadece bu bölgenin değil, bütün Türkiye'nin kalkınması anlamına geldiğini vurgulayarak, çalışarak, üreterek, müteşebbis olma kabiliyetiyle insanlara istihdam imkanı sağlayan kişilerin çok kıymetli insanlar olduğunu kaydetti.

Maliye Bakanı Ağbal'da, 2017 yılının 2016'dan daha iyi olacağını öne sürerek, "Tekrar büyüme ve ekonomide gelişme var. Yüzler gülmeye, işler açılmaya başladı. 2017'nin ilk çeyreği sona doğru daha iyi olacak" dedi.

Törende konuşan Maliye Bakanı Ağbal, Cazibe Merkezleri programı sayesinde başta Erzurum olmak üzere Erzincan, Bayburt ve Gümüşhan'nin üretim ve ihratacat merkezi olacaklarını savundu. 16 Nisan'dan sonra da yapılacak başvurularla ilgili Kalkınma Bankası'ndan gerekli yatırım kararlarını çıkaracaklarını kaydeden Bakan Ağbal, şunları söyledi:

"Hükümet olarak ekonomi ile ilgili bugüne kadar son 7 aydır ardı ardına önemli kararlara imza attık. Ekonomimizde 15 Temmuz darbe girişimi sonrası oluşan bir karamsallık havası vardı. 2016 Ağustos ayından bu tarafa ardı ardına ekonomiyi canlandıracak kararları bir bir aldık. Gerek kredi, kredi fonu, gerek KOSGEB, vergi indirimleri teşvikleri ve yapılandırmalar üzerinde ayrı ayrı çalışıldı ve yatırım, üretim, ihracatı destekleyecek bir çok kararır aldık. Tekrar büyüme ve ekonomide gelişme var. Yüzler gülmeye, işler açılmaya başladı. İstanbul'da insanlar yavaş yavaş yatırım ve üretim kararlarını daha rahat alacak noktaya geldiler. 2017'nin ilk çeyreği sona doğru daha iyi olacak. 2017 yılı, 2016'dan daha iyi bir yıl olacak. İnşallah hep beraber 15 Temmuz'un oluşturduğu sıkıntıların ve etrafımızda oynanan bütün oyunların üstesinden geldik. Şimdi reform zamanı."

Vergi rekortmenlerinin ödül gecesine bakanlarla birlikte Vali Seyfettin Azizoğlu, AK Parti milletvekilleri Zehra Taşkesenlioğlu, İbrahim Aydemir, Mustafa Ilıcalı, Orhan Deligöz, MHP Milletvekili Kamil Aydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, ETSO Başkanı Lütfü Yücelik, merkez ilçe belediye başkanları, işadamları katıldı.

Törende rekortmenler şöyle açıklandı:

BİRİNCİLER

2012 yılı Kurumlar Vergisi Birincisi, ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.,

2014 yılı Kurumlar Vergisi Birincisi AŞKALE ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.,

2015 yılı Kurumlar Vergisi Birincisi BOSTANCIOĞLU EMLAK İNŞAAT SANAYİ TİCARET LTD.ŞİT.,

2012 yılı Gelir Vergisi Birincisi HİFZİ KAPLAN,

2014 yılı Gelir Vergisi Birincisi NECDET ÖZKAN,

2015 yılı Gelir Vergisi Birincisi MEHMET TAN ÖZYAPAR,

2013, 2014 ve 2015 yılı ihracat Birincisi POLAT KARDEŞLER YAPI MALZEMELERİ SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.,

2014 yılı Gayri Menkul Sermaye İradı Birincisi MEHMET CENGİZ ERTURAN

2015 yılı Gayri Menkul Sermaye İradı Birincisi LÜTFÜ YÜCELİK

..

İKİNCİLER

2012 yılı Kurumlar Vergisi ikincisi, AŞKALE ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.,

2014 ve 2015 yılı Kurumlar Vergisi ikincisi AKGÜN İNŞAAT VE FORS YAPI İNŞAAT LTD. ŞTİ.,

2013 yılı Gelir Vergisi ikincisi LÜTFÜ YÜCELİK,

2014 yılı Gelir Vergisi ikincisi ADNAN TAŞ,

2012 yılı ihracat ikincisi, POLAT KARDEŞLER YAPI MALZEMELERİ LTD.ŞTİ.

2013 ve 2014 yılı ihracat ikincisi, ER DENGİZEKLER ORMAN ÜRÜNLERİ VE MOBİLYA LTD. ŞTİ.

2015 yılı ihracat ikincisi, K.N. BAYRAMOĞLU UN VE GIDA HAYVANCILIK LTD. ŞTİ.

2012 yılı Gayri Menkul Sermaye İradı ikincisi MEHMET CENGİZ ERTURAN

2015 yılı Gayri Menkul Sermaye İradı ikincisi NİHAT ÇAĞLAR

ÜÇÜNCÜLER

2013 yılı Kurumlar Vergisi üçüncüsü ÖZYAPAR ORMAN ÜRÜNLERİ LTD. ŞTİ.

2014 yılı Kurumlar Vergisi üçüncüsü ÇİMENLER OTOMOTİV TİCARET SANAYİ A.Ş.,

2015 yılı Kurumlar Vergisi üçüncüsü ER BULUTLAR İNŞAAT SANAYİ LTD.ŞTİ.

2012 yılı Gelir Vergisi üçüncüsü LÜTFÜ YÜCELİK,

2013 ve 2014 yılı Gelir Vergisi üçüncüsü HİFZİ KAPLAN,

2015 yılı Gelir Vergisi üçüncüsü CEMİL KARA,

2012 yılı ihracat üçüncüsü, AKGÜN İNŞAAT SANAYİ TİCARET LTD.ŞTİ.

2013 yılı ihracat üçüncüsü, YARDIMCI HIRDAVAT NAKLİYE TİCARET SANAYİ LTD.ŞTİ.

2014 yılı ihracat üçüncüsü, BAYRAMOĞLU YEM VE UN SANAYİ TİCARET A.Ş.

2013 yılı Gayri Menkul Sermaye İradı üçüncüsü MEHMET CENGİZ ERTURAN

2015 yılı Gayri Menkul Sermaye İradı üçüncüsü ADEM DEDE

DÖRDÜNCÜLER

2013 yılı Kurumlar Vergisi dördüncüsü ER-KAL ELEKTRİK İNŞAAT LTD.ŞTİ.

2015 yılı Kurumlar Vergisi dördüncüsü ÖZYAPAR ORMAN ÜRÜNLERİ LTD. ŞTİ.

2012 ve 2013 yılı Gelir Vergisi dördüncüsü ADNAN TAŞ,

2014 yılı Gelir Vergisi dördüncüsü CEMİL KARA,

2015 yılı Gelir Vergisi dördüncüsü YENER YILMAZ,

2012 yılı ihracat dördüncüsü, ER DENGİZEKLER ORMAN ÜRÜNLERİ VE MOBİLYA LTD. ŞTİ.

2014 yılı ihracat dördüncüsü, YARDIMCI HIRDAVAT NAKLİYE LTD. ŞTİ.

2015 yılı ihracat dördüncüsü, NUR ELEKTRİK MAKİNE SANAYİ LTD. ŞTİ.

BEŞİNCİLER

2012 yılı Kurumlar Vergisi beşincisi, OLTU KÖMÜR MADEN VE PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.,

2013 yılı Kurumlar Vergisi beşincisi, ER DOĞU PAZARLAMA TIBBİ MALZEME A.Ş.

2014 yılı Kurumlar Vergisi beşincisi, ÖZYAPAR ORMAN ÜRÜNLERİ LTD. ŞTİ.

2015 yılı Kurumlar Vergisi beşincisi, BİRLİK UN GIDA PAZARLAMA A.Ş.

2014 yılı Gelir Vergisi beşincisi LÜTFÜ YÜCELİK,

2015 yılı Gelir Vergisi beşincisi HİFZİ KAPLAN'

2013 ve 2015 yılı ihracat beşincisi, AKGÜN İNŞAAT TİCARET SANAYİ LTD.ŞTİ.

2014 yılı ihracat beşincisi, KN. BAYRAMOĞLU UN GIDA HAYVANCILIK LTD.ŞTİ.

2012 yılı Gayri Menkul Sermaye İradı beşincisi BEDRİ AMİL,

2013 yılı Gayri Menkul Sermaye İradı beşincisi MUHAMMET TEVFİK GEMALMAZ,

2015 yılı Gayri Menkul Sermaye İradı beşincisi MEHMET CENGİZ ERTURAN

ALTINCILAR

2014 yılı Kurumlar Vergisi altıncısı, KALE BLOKBİMS HAFİF YAPI ELEMANLARI TİCARET A.Ş.

2015 yılı Kurumlar Vergisi altıncısı, DÜZGÜN MARKETÇİLİK GIDA PAZARLAMA LTD.ŞTİ.

2013 yılı Gelir Vergisi altıncısı CEMİL KARA,

2014 yılı Gelir Vergisi altıncısı NİHAT ÇAĞLAR,

2015 yılı Gelir Vergisi altıncısı OLGUN GÜR

YEDİNCİLER

2013 yılı Kurumlar Vergisi yedincisi, İKBAL OTOMOTİV SANAYİ TİCARET LTD.ŞTİ.

2014 yılı Kurumlar Vergisi yedincisi, K.N. BAYRAMOĞLU UN GIDA HAYVANCILIK LTD.ŞTİ.

2015 yılı Kurumlar Vergisi yedincisi, BAYRAMOĞLU YEM VE UN TİCARET A.Ş.

2013 yılı Gelir Vergisi yedincisi, NİHAT ÇAĞLAR

2014 yılı Gelir Vergisi yedincisi MEHMET ALİ KORKUSUZ'u

SEKİZİNCİLER

2012 yılı Kurumlar Vergisi sekizincisi, ME-KA İNŞAAT SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ.

2013 yılı Kurumlar Vergisi sekizincisi, ÇİMENLER OTOMOTİV TİCARET SANAYİ A.Ş.

2014 yılı Kurumlar Vergisi sekizincisi, DÜZGÜN MARKETÇİLİK GIDA İNŞAAT SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.

2015 yılı Kurumlar Vergisi sekizincisi, KALE BLOKBİMS HAFİF YAPI ELEMANLARI SANAYİ TİCARET A.Ş.

2012 yılı Gelir Vergisi sekizincisi, CEMİL KARA,

2013 yılı Gelir Vergisi sekizincisi, MUHAMMET SUNAR'

DOKUZUNCULAR

2012 yılı Kurumlar Vergisi dokuzuncusu, ÇİMENLER OTOMOTİV TİCARET SANAYİ A.Ş.

2013 yılı Kurumlar Vergisi dokuzuncusu, İLGİ MOBİLYA TEKSTİL İNŞAAT LTD.ŞTİ.

2014 yılı Kurumlar Vergisi dokuzuncusu, ER BULUTLAR İNŞAAT TAAHHÜT TİCARET SANAYİ LTD.ŞTİ.

2015 yılı Kurumlar Vergisi dokuzuncusu, ERDOĞU PAZARLAMA TIBBİ MALZEME TİCARET SANAYİ A.Ş.

2013 yılı Gelir Vergisi dokuzuncusu, HÜSEYİN AKAL

ONUNCULAR

2013 yılı Kurumlar Vergisi onuncusu, ŞANDA KARDEŞLER İNŞAAT TAAHHÜT LTD. ŞTİ.

2014 yılı Kurumlar Vergisi onuncusu, BAYRAMOĞLU YEM VE UN SANAYİ A.Ş.

2015 yılı Kurumlar Vergisi onuncusu, ÇAKIROĞLU PETROL ÜRÜNLERİ İNŞAAT TAAHHÜT LTD. ŞTİ.

2013 yılı Gelir Vergisi onuncusu, OLGUN GÜR

11.04.2017 22:17:26 TSI

