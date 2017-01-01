12 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Maliye Bakanı Naci Ağbal: "Eğitime yaptığımız yatırım 2 kat arttı"

12 Nisan 2017 Çarşamba, 06:31
Maliye Bakanı Naci Ağbal: "Eğitime yaptığımız yatırım 2 kat arttı"
Maliye Bakanı Naci Ağbal: "Eğitime yaptığımız yatırım 2 kat arttı"

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Maliye Bakanı Naci Ağbal, çeşitli programlar kapsamında geldiği Erzurum'da Atatürk Üniversitesi öğrencileriyle bir araya geldi. Türkiye'de eğitimin geldiği son noktaya değinen Ağbal, "Bizden önce savunmaya daha fazla yatırım yapılıyordu, biz geldikten sonra bütçelerimizdeki önemli kaynağı eğitime harcadık" dedi.
Maliye Bakanı Naci Ağbal, çeşitli programlar kapsamında Erzurum'a geldi. Atatürk Üniversitesi öğrencileriyle Güzel Sanatlar Fakültesi Konferans Salonunda buluşan Ağbal, Eğitim konusunda yapılan değişimlere değindi. Hükümet bütçelerindeki payın geçmiş dönemlerde büyük çoğunluğunun savunma ve güvenliğe harcandığına ama yeni dönemde pastadan payı ağırlıklı olarak eğitimin aldığını söyledi. Programa AK Parti Erzurum Milletvekilleri Zehra Taşkesenlioğlu, Mustafa Ilıcalı ile öğrenciler katıldı.
Türkiye'nin büyümesinin ve kalkınmasının olmazsa olmazını eğitim olarak gördüklerini belirten Ağbal, "14 yıldır yaptığımız bütün bütçelerde en fazla kaynağı hep eğitime ayırdık. Bizden önceki dönemlere bakıldığında savunma, güvenlik ve faiz harcamaları her zaman önde oldu." ifadesini kullandı.
2002 yılından itibaren eğitime yapılan yatırımların 2 kat arttığında değinen Naci Ağbal, "Biz iktidara geldikten sonra eğitime ayrılan bütçeyi artırdık. 2002 yılında 11,3 milyar lira eğitime bütçe ayırdık. 2017'de yaklaşık 645 milyarlık bütçemizin 122 milyar lirasını tek başına eğitime ayırdık. Bu son derece önemli. Eğitime ayırdığımız kaynak iki kat artmış oldu. 2002'de 510 bin öğretmen vardı, şu anda 950 bin civarında öğretmenimiz var. Böylelikle öğretmen başına düşen öğrenci sayısında ve sınıf başına düşen öğrenci sayısında son derece olumlu gelişmeler kaydettik. Bugün geriye dönüp baktığımızda derslik başına düşen öğrenci sayısı 2002'de ilköğretimde 36, şimdi ise 25'e düşmüş. Bu eğitimin kalitesini artırıyor."
Birçok ülkenin gıptayla baktığı Fatih Projesi'ni hayata geçirdiklerini hatırlatan Ağbal, şunları söyledi:
"Sınıflarımızda akıllı tahtalar var, çocuklarımızın elinde bilgisayarlar var. Sanal dersler yapılıyor. Birleşmiş Milletler'de örnek proje olarak takdir edilen bir projedir. Ciddi anlamda buna yatırım yaptık. Önümüzdeki dönemde eğitime en büyük bütçeyi ayırmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın bizlere bütçe yaparken başta verdiği talimat, 'eğitimde kesinlikle taviz vermeyeceğiz, eğitime en büyük kaynağı ayıracağız' talimatı olmuştur. Her ile bir üniversite kurduk. Tüm vilayetlerimizde çocuklarımızın gittiği üniversiteler var. Yeni fakülteler açtık. 2002'de 53 iken şu anda Türkiye'de 111 devlet üniversitesi var. Vakıf üniversiteleri dahil 180'in üzerinde üniversite var."
Ağbal, Amerika'yı Amerika, İngiltere'yi İngiltere yapan şeyin üniversiteleri olduğunu belirterek, rekabetçi Türkiye'yi de o seviyeye getirecek olan şeyin üniversiteler olduğunu dile getirdi.
Ağbal, "Türkiye'yi dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına sokmak istiyoruz. Ülkeleri karşılaştırırken en çok kullanılan göstergelerden biri, o ülkede yapılan Ar-Ge harcamalarının milli gelire oranıdır. Bu oran arttıkça, o ülkenin rekabetçi olma oranı artıyor. 2002'de bu oran 0,50 ama 15 yıl sonra şu anda biz bunu ikiye katladık ama bunu yeterli görmüyoruz. Bizim hedefimiz yüzde 3'e varabilmek. Onun için bütçeden her yıl Ar-Ge'ye, inovasyona kaynak aktarıyoruz. 2002 yılında Türkiye'de özel sektör, kamu sektörü ve üniversiteler toplam 1,8 milyar lira Ar-Ge'ye harcama yapmış. Türkiye'nin Ar-Ge'ye yıllık 70 milyar para harcaması lazım. Türkiye son 5-6 yıldır araştırma laboratuvarlarına çok ciddi kaynak harcadı. Laboratuvarları kurduk şimdi o laboratuvarlarda araştırma yapacak elemanları almamız lazım." dedi.
Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, programın sonunda Ağbal'a hediye takdim etti.
(ERZ-Y)

12.04.2017 06:38:43 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Sekmen: &quot;İstikametimiz, tercihimiz güçlü bir Türkiye içindir&quot;
YEREL

SEKMEN: "İSTİKAMETİMİZ, TERCİHİMİZ GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE İÇİNDİR"
&quot;15 Temmuz'un oluşturduğu sıkıntıları aştık&quot;
YEREL

"15 TEMMUZ'UN OLUŞTURDUĞU SIKINTILARI AŞTIK"
Erzurum Vergi ve İhracat Rekortmenleri Ödül Töreni
YEREL

ERZURUM VERGİ VE İHRACAT REKORTMENLERİ ÖDÜL TÖRENİ
Erzurum'da eski polis memuru 7 sanığın &quot;FETÖ&quot; davası
YEREL

ERZURUM'DA ESKİ POLİS MEMURU 7 SANIĞIN "FETÖ" DAVASI
&quot;Savunma Sanayii İçin Araştırmacı Yetiştirme Programı&quot;
YEREL

"SAVUNMA SANAYİİ İÇİN ARAŞTIRMACI YETİŞTİRME PROGRAMI"
&quot;16 Nisan kalıcı istikrar için tarihi fırsat&quot;
YEREL

"16 NİSAN KALICI İSTİKRAR İÇİN TARİHİ FIRSAT"

&quot;Avrupa'nın en fazla para getirip bıraktığı ülke biziz&quot;
YEREL

"AVRUPA'NIN EN FAZLA PARA GETİRİP BIRAKTIĞI ÜLKE BİZİZ"
FETÖ sanığı polis müdürü &quot;Kobani protestosu&quot;na müdahale etmemiş
YEREL

FETÖ SANIĞI POLİS MÜDÜRÜ "KOBANİ PROTESTOSU"NA MÜDAHALE ETMEMİŞ

Eski DBP'li Belediye Başkan Yardımcısı Karaca'nın &quot;terör örgütü üyeliği&quot; davası
YEREL

ESKİ DBP'Lİ BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI KARACA'NIN "TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELİĞİ" DAVASI
Erzurum'da kar yağışı
YEREL

ERZURUM'DA KAR YAĞIŞI
İdlib'de sarin gazı kullanılmasının kesinleşmesi
YEREL

İDLİB'DE SARİN GAZI KULLANILMASININ KESİNLEŞMESİ

Erzurum Ticaret Borsası
YEREL

ERZURUM TİCARET BORSASI
İdlib'de sarin gazı kullanıldığı kesinleşti
YEREL

İDLİB'DE SARİN GAZI KULLANILDIĞI KESİNLEŞTİ
Olay var diye okulan gelen polislere sürpriz
YEREL

OLAY VAR DİYE OKULAN GELEN POLİSLERE SÜRPRİZ
Atatürk Üniversitesi'nde sosyalleşme atağı
YEREL

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ'NDE SOSYALLEŞME ATAĞI
Milletvekili Aydemir, Özel Harekât Şube Müdürlüğünü ziyaret etti
YEREL

MİLLETVEKİLİ AYDEMİR, ÖZEL HAREKÂT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜ ZİYARET ETTİ
Sağlık Bakanı Akdağ, &quot;İdlib'deki kimyasal harp maddesi kullanımı sonucunda maruziyete uğrayan kurbanlardan alınan kan ve idrar numuneleri sonucunda, sarin gazının metoboliti olan izopropil metil fosfonik asit tespit edilmiştir.&quot;
YEREL

SAĞLIK BAKANI AKDAĞ, "İDLİB'DEKİ KİMYASAL HARP MADDESİ KULLANIMI SONUCUNDA MARUZİYETE UĞRAYAN KURBANLARDAN ALINAN KAN VE İDRAR NUMUNELERİ SONUCUNDA, SARİN GAZININ METOBOLİTİ OLAN İZOPROPİL METİL FOSFONİK ASİT TESPİT EDİLMİŞTİR."
Başkan Bulutlar'dan ALS hastası polis memuruna sürpriz
YEREL

BAŞKAN BULUTLAR'DAN ALS HASTASI POLİS MEMURUNA SÜRPRİZ
Sağlık Bakanı Akdağ: &quot;İdlib'de sarin gazı kullanıldığı kesinleşmiştir.&quot;
YEREL

SAĞLIK BAKANI AKDAĞ: "İDLİB'DE SARİN GAZI KULLANILDIĞI KESİNLEŞMİŞTİR."
FETÖ sanığı polis müdüründen &quot;büyük hata yapmışım&quot; itirafı
YEREL

FETÖ SANIĞI POLİS MÜDÜRÜNDEN "BÜYÜK HATA YAPMIŞIM" İTİRAFI
Bakan Ağbal, Erzurum SMMMO ziyaret etti
YEREL

BAKAN AĞBAL, ERZURUM SMMMO ZİYARET ETTİ
Milletvekili Aydemir: &quot;Gençler evet diyor. Yeni sistem gençliğe yatırımdır. Gençlerimiz evet, şuurunda&quot;
YEREL

MİLLETVEKİLİ AYDEMİR: "GENÇLER EVET DİYOR. YENİ SİSTEM GENÇLİĞE YATIRIMDIR. GENÇLERİMİZ EVET, ŞUURUNDA"
Maliye Bakanı Naci Ağbal: &quot;Ekonomi güçlüyse külliyat fırlatın hiçbir şey olmaz&quot;
YEREL

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL: "EKONOMİ GÜÇLÜYSE KÜLLİYAT FIRLATIN HİÇBİR ŞEY OLMAZ"
(Düzeltme) Başkan Orhan, sıkılmadık el bırakmadı
YEREL

(DÜZELTME) BAŞKAN ORHAN, SIKILMADIK EL BIRAKMADI
EN ÇOK OKUNANLAR
Başkan Donald Trump’ın 2 milyon dolarlık ziyaretleri isyan ettirdi
DÜNYA

TRUMP'IN 2 MİLYON DOLARLIK ZİYARETLERİ BEZDİRDİ!

 1
  • 2 İşte yılın otomobili!
  • 3 Camilerde yeni uygulama! 8 ilde başlıyor
  • 4 İbrahim Erkal yoğun bakıma alındı!