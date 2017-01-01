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Ocakoğlu; "Verilecek her bir 'Evet' oyu şükranla anılacaktır"

12 Nisan 2017 Çarşamba, 08:00
Ocakoğlu; "Verilecek her bir 'Evet' oyu şükranla anılacaktır"
Ocakoğlu; "Verilecek her bir 'Evet' oyu şükranla anılacaktır"

(Fotoğraflı)

Mehmet Barlas
AYDIN (İHA) - DP misyonunun ileri gelen isimlerinden Samet Ocakoğlu, "Cumhurbaşkanlığı Sistemi Anayasa Değişikliği Halk Oylamasına verilecek her bir 'Evet' oyu gelecek nesiller tarafından şükranla anılacaktır" dedi.

DP eski GİK üyesi ve 11. Dönem DP Manisa Milletvekili Orhan Ocakoğlu'nun oğlu Samet Ocakoğlu, "Cumhurbaşkanlığı Sistemi Anayasa Değişikliği ülkemin tarihine emek vermiş ve şerefli bir siyasi misyonun öğretisini rehber edinmişlerden olarak şahsıma heyecan vermekte, ülkemizin devleti, milleti ile yeni ufuklara ilerleyeceğine dair umutlarımı yeşertirken, büyük değişimin bütününde demokrasi tarihimizin önemli dönemeçlerinden yansımaları görüyorum. Demokratik olgunluk ile TBMM'de oluşturulan ve medeniyetimizin baş hasletlerinden devlet yönetme becerimizi tüm ruhu ile içine aldığı kanaati taşıdığım yeni sisteme güvenmek için Cumhurbaşkanlığı forsundaki 16 Türk Devletinin varlığı yeterlidir görüşündeyim. Ayrıca milli kimliği olan bir Cumhurbaşkanlığı Sistemini çilesi de, rahmeti de büyük olan demokrasi hikayemizin hak ettiğini düşünüyorum. Farklı dönemlerde siyasi proje olarak gündeme taşınması ötesinde 9. Cumhurbaşkanımız merhum Süleyman Demirel döneminde yayınlanan Devlet Denetleme Kurulu Raporlarından Başkanlık sistemine aşinalığımız var. Demokrasi tarihimizin şerefli, ışıklı, millete kazanımlı dönemeci 14 Mayıs 1950'nin ileri adımı olarak değerlendirdiğim Cumhurbaşkanlığı sistemi değişikliği millet egemen bir devlet yapısı ortaya çıkarıyor. 1961 Anayasası ve 1982 Anayasasının milleti tasarlama ana fikri ile oluşturulduğunu bizim nesil yaşadı. Bu anayasaların yazılma sürecinde millet olamamıştır. Bir kader olarak baş başa kalınmış iki anayasaya da milli irade tarafından bazı düzeltmeler yapılmış olsa da, anayasalarımız antidemokratik, vesayetçi ortamlar ürünüdür" diye konuştu.

"Milli irade tasvibi ile yürürlüğe girecek yeni Cumhurbaşkanlığı Sistemi milletin ve milli iradenin eseri olacak" diyen Ocakoğlu, "27 Mayıs darbesi mağduru 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın sözde darbe mahkemelerindeki mahkumiyetinin affını düşünen TBMM iradesinin, af kanunu çıkarmak için genelkurmaydan görüş almak zorunda kaldığını 1967 yılı arşivleri bize hatırlatmakta. Bu kere değişim sadece millete sorulmaktadır. Milli mücadeleden günümüze milletin yaptığı bütün değişimler bereketli ve sağlıklı olmadı mı? Gizli gündemi olmayan, saydam ve ülkemizin insan kaynağını teşvik edici, toplumun fikri dinamizmini içine alan Cumhurbaşkanlığı sistemi; bir sevda olan devlet millet kaynaşmasını tam manası ile sağlayabilecek, ülkemizdeki aidiyet duygusunu arttıracak ve etkisi altında olduğumuz, riskleri aktif idari ve sosyal pek çok hasarı onarabilecek, hatta farklı bir şefkat duygusunu ortaya çıkaracaktır. Manisa'da, Aydın'da değerli il başkanları Sayın Berk Mersinli ve Sayın Av. Ömer Özmen'in arkadaşlarıyla çok değerli bir siyasi adabın içinde olduğunu ve siyasi dinamizmlerinin ülkemiz için umut olduğunu şahsen gözledim. Siyasi kanaatlerimle değil, tarihin öğretileri ve geleceğe dair heyecanlarımla yeni Cumhurbaşkanlığı sistemini büyük ve güçlü Türkiye için bir müjde olarak değerlendiriyorum. Vahşi 27 Mayıs darbesi ile milletin bağrından koparılmış 5. Adnan Menderes hükümeti döneminde TBMM Milletvekili sayısı 600'dür. Cumhurbaşkanının Milletvekili seçimleriyle birlikte seçilmesine 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar 3 defa seçildiği dönemden milletimiz aşinadır. İşin bereketi bilinir" şeklinde konuştu.

Referandumda 'Evet' oyu kullanmanın önemine işaret eden Ocakoğlu, sözlerini şöyle tamamladı: "Korkularımızla değil, umutlarımızla ve iddialarımızla ülkemizin yarınlarını hazırlamalıyız. Siyasi tarihimizin kıssadan hisseleri ile Cumhurbaşkanlığı Sistemi Anayasa Değişikliği Halk Oylamasına verilecek her bir 'Evet' oyu gelecek nesiller tarafından şükranla anılacaktır inancındayım. Hangimiz bu büyük muhteşem ülkeye hizmete sevdalanmadık. Maziyi değiştiremeyiz, ders alırız, öğretisinden yararlanırız ama hep beraber ülkemizin geleceğini yapabiliriz. Bir demokrat olarak, en samimi duygularımla tercihim Evet'tir. Milletin tercihlerinden korkan değil, milletin tercihlerine aşıklar olarak, bir hatırımız, ortak selamımız ve ortak değerlerimiz olanlarında, her türlü siyasi hesaptan arınarak bu düşünceler içerisinde olmasını diliyorum. Ve her zaman olduğu gibi milletimizin ebedi saadetine dualarımızla, manevi dünyamda üstad Necip Fazıl'ın sözünü ettiği nar ağacının yeni Cumhurbaşkanlığı sistemi ile milli irade tarafından geri alınarak işin sahibine verileceğini düşünüyorum. Bu tekerlek yolda kalmayacaktır"
(MB-Y)

12.04.2017 08:08:28 TSI
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