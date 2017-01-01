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Kuşadası'nda Seramik Sergisi açıldı



(Fotoğraflı)



Zafer Hacısalihoğlu

AYDIN (İHA) - Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden 27 akademisyen ve sanatçının farklı bireysel yorum ve teknikler kullanarak ürettikleri eserlerden oluşan "Mavi" temalı "Renkler" ismini taşıyan seramik sergisi Kuşadası Belediyesi İbramaki Sanat Galerisi'nde düzenlenen bir kokteylle açıldı. Kuşadası Belediye Başkan Yardımcıları Tufan Asrav, Ayşe Şerifoğlu ve çok sayıda sanatseverin katıldığı serginin açılışında, sanatçıların 5 aylık çalışmalarından oluşan 86 eser, ziyaretçiler tarafından büyük bir beğeni ile karşılandı.

Küratörlüğünü Kadir Ertürk'ün yaptığı, Ayşegül Şahin, Buket Acartürk, Burcu Öztürk Karabey, Can Gökçe, Canan Ak, Candan Güngör, Deniz Onur Erman, Ece Kanışkan, Ezgi Gökçe, F. Demir Betül Karakaya, Feyhan Bayık, Hakan Ergün, Hale Figen, Halil İbrahim Çakır, Hasan Başkırkan, Hasan Korkmaz, İsmail Yardımcı, Kadir Ertürk, Kamuran Ak, Leyla Kubat, Pınar Genç, Sadettin Aygün, Serkan Gönenç, Soner Genç, Şebnem Toker Bahar, Şenol Kubat ve Vefa İrdelp'in eserlerinden oluşan "Renkler" isimli seramik sergisi, 23 Nisan tarihine kadar İbramaki Sanat Galerisi'nde gezilebilecek.

(ZH-MB-Y)



12.04.2017 08:10:12 TSI

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