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Servet Kuş, "Hayır"cılara yüklendi

12 Nisan 2017 Çarşamba, 08:02
Servet Kuş, "Hayır"cılara yüklendi
Servet Kuş, "Hayır"cılara yüklendi
- Ak Parti Uşak'ın Dikilitaş Mahallesindeki mitingi geceye damga vurdu

(Fotoğraflı)

Ertunç Öztürk
UŞAK (İHA) - AK Parti Uşak İl Teşkilatı, 16 Nisan'da yapılacak olan Anayasa değişikliği referandumu kapsamında, sokak sokak, ev ev gezerek vatandaşlarla sohbet ederken, yoğun ilgi görüşmeleri mahalle mitingine dönüştürdü.
Referanduma sayılı günler kala, Dikilitaş Mahallesinde vatandaşlarla buluşan AK Parti Uşak İl Teşkilatı, yeni sistemle ilgili bilgiler verdi. AK Parti Uşak Milletvekili Mehmet Altay, AK Parti İl Başkanı Servet Kuş, Merkez İlçe Başkanı Ali Kumaş, İl Kadın Kolları Başkanı İlknur Ertuğrul ve partililerin katıldığı mitinge, vatandaş Türk bayraklarıyla katıldı.
16 Nisan'ın Türkiye için önemli bir dönüm noktası olacağını söyleyen AK Parti Uşak İl Başkanı Servet Kuş, yüzde 10 gibi oylarla ülkeyi yönetmeye çalışanların hesaplarının tutmadığını ifade etti. Kuş, "Kendisini bu milletin üstünde gören ve halka tepeden bakanlar, şu anda hayır propagandası yapıyorlar. Bizler, bu kendini bilmezlere 16 Nisan'da en güzel cevabı vereceğiz. Ülkemiz için evet oyu vereceğiz ve sistemdeki tıkanmaları sonlandıracağız. 15 Temmuz'da işgal girişiminde bulunan hainler, bir daha bunu asla akıllarından geçiremeyecekler" dedi.
AK Parti Uşak Milletvekili Mehmet Altay da, yeni Anayasa referandumu hakkında bilgiler verdi. Muhalefetin yanlış algılar oluşturmaya çalıştığını ifade eden Mehmet Altay, "Sorumluluk alan ve millete hizmet etmeyi kendine gaye edinen bir cumhurbaşkanı seçeceğiz. Halkın teveccühünü kazanan, hükümeti kurma yetkisini milletten alacak. Halk, hükümetin kurulmasına dolaylı yoldan değil, doğrudan karar verecek. Vatandaş seçtiği lideri istemezse, yine bir sonraki seçimde sandıkla gönderecek. Bundan daha demokratik ne olabilir? Muhalefet ve Türkiye'nin ilerlemesini istemeyen yabancı ülkeler, demokrasi elden gidiyor yaygarası yapıyorlar. Neyse ki milletimiz kimin ve neyin doğru olup olmadığını çok iyi biliyor. 16 Nisan'da evet oyu verecek olan vatandaşımız, doğru kararı bir kez daha verecek ve kalkınma hamlesinin devamından yana tercihini kullanacak" diye konuştu.
(EÖ-MB-Y)

12.04.2017 08:10:41 TSI
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