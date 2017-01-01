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YEREL HABERLER  / KIRŞEHİR HABERLERİ
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CHP referandum çalışmalarında son günlere girdi

12 Nisan 2017 Çarşamba, 08:20
CHP referandum çalışmalarında son günlere girdi
CHP referandum çalışmalarında son günlere girdi

(Fotoğraflı)

KIRŞEHİR (İHA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yaptığı halk ziyaretleri ile referandumda neden 'hayır' verilmesi gerektiğini anlatıyor.
Kırşehir merkezde Kadın Kolları ve Merkez İlçe teşkilatı ile birlikte halk ziyaretleri yaparak hayır broşürü dağıtan İl Başkanı Yılmaz Zengin, yapılacak referandumun normal bir seçim olmadığını anlatmak için sokaklarda geziyor ve halka niçin 'evet ve hayır' denilmesi gerektiğini anlattıklarını söyledi.
İl Başkanı Zengin, "Referandum süreci için çalışmalarımız son günlere girdi. Bizler elimizde olan imkanlarla daha çok insana ulaşıp neden hayır denilmesi gerekliliğini broşürle de anlatmaya çalışıyoruz.
Yapılacak referandumun bir seçim çalışması olmadığının bilincine halkı ulaştırmaya çalışıyoruz. Bizim için önemli olan ülkenin değerlerinin korunması ve halkın değerlerine sahip çıkabilmesidir."dedi.
Referandum çalışmaları halk ziyaretleri ve toplantılarla devam ediyor.
(EÖ-AÖ-Y)

12.04.2017 08:28:24 TSI
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