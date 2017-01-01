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4 Aylık Kerem Bebek Dev Tümörden Kurtuldu



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KAYSERİ (İHA) - Kendi karaciğerinden büyük bir tümörle dünyaya gelen Kerem Ekinci, 4 aylıkken geçirdiği başarılı operasyonla sağlığına kavuştu. Daha önce doktorların kemoterapi görmeden iyileşemez dediği Kerem, Memorial Kayseri Hastanesi Çocuk Cerrahisi Bölümü'nden Prof. Dr. Mustafa Küçükaydın ve ekibinin gerçekleştirdiği operasyonla yeniden hayata tutundu.

Emre-Seval Ekinci çiftinin 4 ay önce Kerem adını verdikleri bir bebekleri dünyaya geldi. Doğumundan 2 ay sonra bebeğin karaciğerinde tümör olduğu tespit edildi. Çocuk doktorları Ekinci çiftine minik Kerem'in uzun bir süre kemoterapi tedavisi görmesi gerektiğini belirtilerek, tümör küçüldükten sonra ameliyatın yapılabileceğini söyledi. Aldıkları haberle büyük bir üzüntüye kapılan aile konu ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Ekinci çifti, Memorial Kayseri Hastanesi Çocuk Cerrahisi Bölümü'nden Prof. Dr. Mustafa Küçükaydın'ın ismine ulaştı ve mutlu sona doğru adım adım ilerledi.

Doktorumuza ulaşmak bizim için mucizenin başlangıcı oldu

Nevşehir'deki bir kamu kuruluşunda memur olarak çalışan iki çocuk babası Emre Ekinci, yaşadıkları süreci şekilde ifade etti: Nevşehir'deki bir çocuk doktorunun yaptığı muayene ve hastanede yapılan tetkik sonucunda Kerem'in karaciğerinde kitle olduğu ortaya çıktı. Götürdüğümüz birçok doktor ameliyat için beklenilmesi gerektiğini ve kemoterapi tedavisinin ardından küçülmesi muhtemel kitlenin ameliyatla alınabileceğini söyledi. Bu tür ameliyatları Türkiye'de az sayıda cerrahın yaptığını öğrendik. Bir komşumuzun çocuğunu ameliyat eden Prof. Dr. Mustafa Küçükaydın'ın adını duyduk ve ona ulaştık. Şükürler olsun ki, kemoterapi süreci olmadan çocuğumuz tümörden kurtuldu. Mustafa Küçükaydın'a ve ekibine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

O artık yaşıtları gibi sağlıklı bir çocuk

Prof. Dr. Mustafa Küçükaydın ise bu tür vakalara Türkiye'de çok nadiren rastlandığını ifade ederek, "Kerem, doğuştan 13 santimetre çapında bir karaciğer tümörle dünyaya geldi. Karnının sağ tarafını dolduran bir kitle vardı. Kitle, karaciğerinden daha büyüktü. Yaklaşık 2 saat süren ameliyatın ardından karaciğerden, tümörün tamamını ayırdık. Karaciğerin yeterli kısmını bıraktık. Kerem hastanede 6 gün kaldıktan sonra taburcu edildi. Bundan sonra yaşıtları gibi sağlıklı bir şekilde büyüyebilecek" dedi.

(AÖ-Y)



12.04.2017 08:47:01 TSI

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