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"İdrar kaçırma sorununu hafife almayın"

12 Nisan 2017 Çarşamba, 08:45
"İdrar kaçırma sorununu hafife almayın"
"İdrar kaçırma sorununu hafife almayın"

(Fotoğraflı)

İbrahim Kılınç
AYDIN (İHA) - Kadınların sosyal yaşantısını zorlaştıran ve zaman zaman en güzel anlarını kabusa çeviren idrar kaçırma sorununu her yüz kadından 25'inin yaşadığı belirtildi. Aydın Liva Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Kadriye Uğurlu kadınlarda mesane sarkmasından kaynaklanan bu sıkıntının tedavisini başarılı bir şekilde gerçekleştirdiklerini söyledi.
Her hastalıkta olduğu gibi idrar kaçırma sorunlarında da erken müdahalenin önemli olduğunu belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Kadriye Uğurlu "Son zamanlarda her gittiğiniz yerde tuvalet aramaya başladıysanız, idrar kaçırma korkusu nedeniyle öksürmek, gülmek ya da hapşırmak korkulu rüyanız haline geldiyse bir an önce hekime başvurmalısınız. Kadınlarda sık görülen idrar kaçırma sorunu ihmal edildiğinde sosyal hayatı da ciddi derecede olumsuz etkilemektedir" dedi.
İdrar kaçırma hastalığının, sık yapılan ve zor gerçekleşen doğumlar, menopoz dönemi ve bazı diğer jinekolojik ameliyatlardan sonra idrar kesesi sarkması nedeniyle de ortaya çıktığını belirten Op. Dr. Kadriye Uğurlu "İdrarını tutamama ve idrar kaçırma basite alınmaması gereken ciddi bir rahatsızlıktır. Her 4 kadından birinin hayatını kabusa çeviren bu sorundan kurtulmak mümkün" diyerek her 4 kadından birinde görülen bu sorunun en önemli nedenin mesane sarkmasından kaynaklandığını ifade etti.
"Aşırı kilo ve sigara da nedenler arasında"
Sorunun çözümü için öncelikle soruna neden faktörlerin ortadan kaldırılmasının gerektiğine dikkat çeken Liva Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Kadriye Uğurlu, "Günümüzde önemli sağlık sorunlarından biri olan obezite, dengesiz beslenme ve sigara idrar kaçırma sorunun da nedenleri arasında yer alıyor. Öncelikle sağlıklı beslenerek ve kötü alışkanlıklardan vazgeçerek yaşamayı prensip edinmeliyiz" diyerek tedavi edilmediği takdirde idrar kaçırma sıkıntısının böbrek yetmezliğine de neden olabildiğini söyledi.
(İK)

12.04.2017 08:54:07 TSI
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