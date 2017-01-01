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ALıcık, özel çocuklar a tam donanımlı çok amaçlı salon kazandırdı



(Fotoğraflı)



Mehmet Barlas

AYDIN (İHA) - Güzelköy Özel Eğitim Uygulama ve İş Uygulama Merkezi Okuluna Nazilli Belediyesi tarafından tam donanımlı çok amaçlı bir salon kazandırıldı.

Nazilli Belediyesi tarafından Güzelköy Özel Eğitim Uygulama ve İş Uygulama Merkezi Okuluna içerisinde tam donanımlı mutfağı bulunan 56 metrekare kapalı, 30 metrekare açık alanlı çok amaçlı salon yapıldı. Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık'ın okula yaptığı ziyaretlerinden birinde Okul Müdürü Ali İhsan Şahin tarafından iletilen bu istek yaklaşık 40 gün gibi kısa bir süreç içerisinde tamamlandı. Okula kazandırılan salon için emeği geçen her kese ve özelliklede Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık'a teşekkürlerini ileten Okul Müdürü Ali İhsan Şahin; " Okul Aile Birliği kararı doğrultusunda öncelikle velilerimizin ve öğretmenlerimizin okulda zamanlarını geçireceği dinlenebileceği beslenme ihtiyaçlarını giderebileceği, seminer ve kurslarını alabileceği çok amaçlı bir salon ihtiyacı doğmuştu. Bu ihtiyacımızı Başkanımız Haluk Alıcık'a ilettik ve o her zaman ki gibi bize hiç hayır demeden çok amaçlı salon talebimiz olumlu karşıladı. 40 gün gibi kısa bir süre içerisinde tam donanımlı mutfağı bulunan 56 metrekare kapalı alan 30 metrekare açık alanlı bir yer yapılarak okulumuza kazandırıldı. Salon içerisinde klima, televizyon, buzdolabı, ocak çay makinesi masa ve sandalyeler ile birlikte teslim edildi. Emeği geçen başta Belediye Başkanımız Haluk Alıcık olmak üzere tüm ekibine okulumuz ve velilerimiz adına sonsuz teşekkürlerimizi sunarız" dedi.

Yapılan çalışmayı yerinde incelemek amacı ile Güzelköy Özel Eğitim Uygulama ve İş Uygulama Merkezi Okuluna giden Belediye Başkanı Haluk Alıcık; " Bu çocuklar bizim çocuklarımız. Onlara sahip çıkmak hepimizin görevi. Siz öğretmenlerimiz gerçekten çok önemli bir sorumluluk taşıyor, en zoru başarıyor. Biz bu güne kadar Nazilli Belediyesi olarak tüm okullarımıza maddi ve manevi desteklerimizi yaptığımız gibi bu merkezimizde de sürdürmeye devam edeceğiz. Okulun eksikliklerin giderilmesi hususunda elimizden geldiğince ve imkânlar dâhilinde yardımcı olmak bizim görevimizdir. Çok amaçlı salonunuz hayırlı uğurlu olsun Güzel amaçlara hizmet etsin" diye konuştu.

(MB-Y)



12.04.2017 09:01:59 TSI

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