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YEREL HABERLER  / AMASYA HABERLERİ
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Vali Işık koç dağıttı

12 Nisan 2017 Çarşamba, 08:54
Vali Işık koç dağıttı
Vali Işık koç dağıttı

(Fotoğraflı)

Murat Çelik A.
AMASYA (İHA) - Amasya'da 'Koyun ve Keçilerde Verimliliği Arttırma Projesi' kapsamında 66 üreticiye 90 adet Bafra ırkı damızlık koç dağıtıldı.
Amasya Valisi Salih Işık da Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Dümen'in de bulunduğu törende çekilen kuranın ardından üreticilere koçlarını teslim etti. İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Lokman Gültekin, bakanlığın hayvancılık desteklemeleri kapsamında yürüttüğü projenin 40 ilde gerçekleştirildiğini belirterek çiftçilerin daha verimli ve kaliteli küçükbaş hayvan sürülerine sahip olmasının amaçlandığını söyledi.
Amasya ekonomisinin ana vasfını tarım ve hayvancılığın oluşturduğunu vurgulayan Vali Işık da "Amasya'da her iki kişiden biri tarımda çalışıyor. Yani her 100 kişiden 46'sı tarım ve hayvancılık ile uğraşıyor. Bunun nüfus olarak karşılığı aşağı yukarı 130 bin kişi, aile olarak 28 bin aile, parasal değeri ise 2.3 milyon TL. Böylesine önemli bir sektör. Dolayısıyla tarım ve hayvancılıkta ne kadar çalışıp proje uygularsak yeridir" diye konuştu.
(MÇ-SLH-Y)

12.04.2017 09:02:05 TSI
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