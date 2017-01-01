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Oltu'ya dolu yağdı



Dursun Murat Aydın

ERZURUM (İHA) - Erzurum'un Oltu ilçesinde dolu yağışı etkili oldu.

Oltu ilçe merkezinde akşam saatlerinde dolu etkili oldu. Oltulu vatandaşlar "Baharı beklerken kış geri geliyor" dedi. Burhan Aydın isimli vatandaş, "Bu sene kış biraz fazla uzadı. Bahar gelmeyecek herhalde. Kayısılar çiçek açtığı halde soğuk hava devam ediyor. Dereceler hep ekside. Çiçek açan ağaçlar soğuktan çok etkileniyor, üşüyorlar. Bu gidişle yazı göremeyeceğiz. Bugün de dolu yağdı, kışlık elbiselerimizi halen daha giyiyoruz" dedi.

(DMA-AA-MK-Y)



12.04.2017 09:05:33 TSI

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