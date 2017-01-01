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Niğde'de FETÖ/PDY duruşmaları devam ediyor



NİĞDE (İHA) - Niğde'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan dava açılan 5'i tutuklu 6 sanık ilk kez hakim karşına çıktı.

Niğde 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları öne sürülen tutuklu sanıklar Ömer Halisdemir Üniversitesi öğretim üyesi C.P. ile R.Ç, M.M.G, A.Ö. ve A.L. ile tutuksuz yargılanan N.T. ve avukatlar katıldı.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksik evrakların tamamlanması için duruşmayı 8 Haziran'a erteledi.

(YE-AÖ-Y)



12.04.2017 09:10:50 TSI

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