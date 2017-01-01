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Silifke'de cephe, gölgelik ve tabelalara estetik dokunuş

12 Nisan 2017 Çarşamba, 09:02
Silifke'de cephe, gölgelik ve tabelalara estetik dokunuş
Silifke'de cephe, gölgelik ve tabelalara estetik dokunuş
- Belediye, kent estetiği çalışmaları kapsamında belediye hizmet binası ve altındaki dükkanlardan başlamak üzere cephe, gölgelik ve tabelaların düzenlenmesi projesini hayata geçiriyor

(Fotoğraflı)

Murat Şengi
MERSİN (İHA) - Silifke Belediyesi, kent estetiği çalışmaları kapsamında belediye hizmet binası ve altındaki dükkanlardan başlamak üzere cephe, gölgelik ve tabelaların düzenlenmesi projesini hayata geçiriyor.
Bu çalışmalar sayesinde şehir merkezinde ki iş yerlerinde çirkin görüntü oluşturan kablo, klima, değişik renk ve boyutlardaki dükkan tabelaları düzenlenerek, daha modern ve temiz bir görüntüye kavuşturulacak.
Başkan Yardımcısı Esen Tuba Tol ve Plan Proje Müdürü Şeyma Savar ile birlikte belediye hizmet binası altında ki esnafları bilgilendiren Belediye Başkanı Mustafa Turgut, "Silifke Belediyesi olarak kent görsellerine ve estetiğine büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda ilk olarak belediye hizmet binamızın altında ki iş yerlerimizde bir çalışma yapacağız. Burada ki dükkanların kent estetiğine uygun bir şekilde tasarımını yaparak, daha modern ve güzel görünmesini sağlayacağız. Hemen ardından şehir merkezimiz ve kentimizin en işlek caddelerinde bu çalışmaları gerçekleştirmeyi düşünüyoruz.
Kent estetiği aynı zamanda insanın sosyal ve ruhsal yaşamına yani insana birebir etki ederken, yaşadığı iş yerinde evinde ve sokaklarında bile bambaşka bir güzellik sunar.
İşte bütün bu çalışmalarımızın yanı sıra göreve geldiğimiz günden buyana gerçekleştirdiğimiz projelerle şehrimizi yeniliyor, ilçemizde vizyon oluşturmaya çalışıyoruz. Şehrimizi rahatlatacak dinlenme mekanları, parklar, yollar, sosyal yaşam alanları ve mesire alanları, kentimizin her tarafında artarak devam ediyor. Bilindiği üzere ilçemize kazandırdığımız Demokrasi Parkı ve Mukaddem Mahallesi Parkı bunlardan sadece iki güzel örnektir. Kent estetiği alanında yaptığımız çalışmaların esnaflarımıza ve ilçemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.
Esnaflarda yapılacak olan bu hizmetten son derece memnuniyet duyduklarını, girişimlerinden dolayı Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut'a teşekkür ettiklerini açıkladılar.
(MŞN-Y)

12.04.2017 09:11:13 TSI
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