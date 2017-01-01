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Burhaniyeli fotoğrafçılar doğa gezisi yaptı



(Fotoğraflı)



Fatma Talay

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Zeytin Fotoğraf Amatörleri Derneği (Zeyfod) çatısı altında çalışmalarını sürdüren amatörler doğa gezisine katıldı. Susurluk'a giden Burhaniyeli amatörlere Çanakkale, Balıkesir merkez ve Bandırma'dan da gezginler katılırken, 24 kilometre yol yüründü ve bol bol fotoğraflar çekildi.

Burhaniye'de haftalık fotoğraf eğitimlerine devam eden Zeyfod, bölgenin değişik yerlerine de geziler düzenlemeye başladı. Kazdağı ve Dikili gezisinden sonra Susurluk'a giden 24 kişilik gurup, Çanakkale, Balıkesir ve Bandırmalı doğa severlerle buluştu. Dağ bayır gezen 200 kişilik gurup 24 kilometre yürürken, bol bol fotoğraf çekti. Gezilerin devam edeceğini anlatan Zeyfod Başkanı Dr.İbrahim Baylav, " Bahar aylarının gelmesiyle birlikte gezilerimize başladık. Haftalık toplantılarda verdiğimiz fotoğraf çekim bilgileri bu gezilerde pekişiyor. Arkadaşlarımız binlerce fotoğraf çekiyorlar. Çekilen bu fotoğraflarla sergiler açmayı planlıyoruz" dedi.

(FT-



12.04.2017 09:23:41 TSI

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