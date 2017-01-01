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Sandık görevlilerine eğitim semineri verildi



(Fotoğraflı)



NİĞDE (İHA) - Niğde Merkez İlçe Seçim Kurulu tarafından 16 Nisan 2017 Pazar günü yapılacak olan referandumda görevlendirilen sandık başkanı ile memurlara İl Kültür Merkezi'nde eğitim verildi.

Niğde Merkez İlçe Seçim Kurulu Müdürü İhsaniye Yağmuroğlu, görevlilere şu uyarılarda bulundu:

"Kimliksiz oy kullandırmayın. YSK tarafından hazırlanan ve sizlere dağıttığımız kitapçıklarda açıklamalar mevcut. Referandum günü görevli memurların sandık başına zamanında gelmeleri ve referandum bitim saatine kadar özverili bir şekilde görev yapmaları gerekiyor. Herhangi bir sıkıntı halinde İlçe Seçim Kurulu ile irtibata geçilmesi gerekiyor.''

(YE-SK)



12.04.2017 09:39:06 TSI

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